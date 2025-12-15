قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
رياضة

محمد شبانة مهاجما مجلس الزمالك: بيان النيابة خطير والنادي في مأزق تاريخي

محمد شبانة
محمد شبانة
إسراء أشرف

أكد الإعلامي محمد شبانة أن بيان النيابة العامة الأخير بشأن أزمة أرض نادي الزمالك يحمل دلالات خطيرة، ويكشف عن مخالفات جسيمة تضع مجلس الإدارة الحالي في موقف بالغ الصعوبة.

محمد شبانة مهاجما مجلس الزمالك: بيان النيابة خطير والنادي في مأزق تاريخي

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع على قناة "cbc"، إن بيان النيابة يؤكد عدم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية على بيع وحدات من أرض النادي، متسائلًا عن الكيفية التي تم بها البيع، خاصة لجهات حكومية غير رياضية، معتبرًا أن الأمر يمس المال العام بشكل مباشر.

وأضاف أن الجهات الأخرى التي قامت بشراء وحدات من أرض الزمالك أصبحت معرضة للمساءلة القانونية من جانب النيابة العامة، في ظل ما ورد من تفاصيل واضحة بالبيان الرسمي.

وانتقد شبانة بشدة مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا أن تاريخ النادي الحافل بالبطولات والإنجازات بات في كفة،  وأرض أكتوبر في كفة أخرى بسبب ما وصفه بسوء الإدارة ووضع النادي في موقف بالغ السوء

وأشار إلى تصريحات وزير الرياضة، التي أكد خلالها أنه في حال ثبوت وجود مخالفات على مجلس إدارة الزمالك، فسيتم اتخاذ قرار بحله، مشددًا على أنه لا مجال حاليًا لأي حديث آخر بشأن أزمة أرض الزمالك بعد بيان النيابة العامة، الذي حسم الكثير من الجدل الدائر حول القضية.

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

