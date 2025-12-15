أكد الإعلامي محمد شبانة أن بيان النيابة العامة الأخير بشأن أزمة أرض نادي الزمالك يحمل دلالات خطيرة، ويكشف عن مخالفات جسيمة تضع مجلس الإدارة الحالي في موقف بالغ الصعوبة.

محمد شبانة مهاجما مجلس الزمالك: بيان النيابة خطير والنادي في مأزق تاريخي

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع على قناة "cbc"، إن بيان النيابة يؤكد عدم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية على بيع وحدات من أرض النادي، متسائلًا عن الكيفية التي تم بها البيع، خاصة لجهات حكومية غير رياضية، معتبرًا أن الأمر يمس المال العام بشكل مباشر.

وأضاف أن الجهات الأخرى التي قامت بشراء وحدات من أرض الزمالك أصبحت معرضة للمساءلة القانونية من جانب النيابة العامة، في ظل ما ورد من تفاصيل واضحة بالبيان الرسمي.

وانتقد شبانة بشدة مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا أن تاريخ النادي الحافل بالبطولات والإنجازات بات في كفة، وأرض أكتوبر في كفة أخرى بسبب ما وصفه بسوء الإدارة ووضع النادي في موقف بالغ السوء

وأشار إلى تصريحات وزير الرياضة، التي أكد خلالها أنه في حال ثبوت وجود مخالفات على مجلس إدارة الزمالك، فسيتم اتخاذ قرار بحله، مشددًا على أنه لا مجال حاليًا لأي حديث آخر بشأن أزمة أرض الزمالك بعد بيان النيابة العامة، الذي حسم الكثير من الجدل الدائر حول القضية.