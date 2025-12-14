شركة إيونز للتطوير العقاري توقيع بروتوكول إسكان لضباط الشرطة في التجمع الخامس

وقعت شركة إيونز للتطوير العقاري التابعة لرجل الأعمال محمد رزق بروتوكول تعاون مع جمعية الأمل للتنمية لضباط الشرطة – أمن أسوان لتخصيص 100 وحدة سكنية ضمن مشروعها المتكامل في التجمع الخامس، في خطوة تعكس توسيع الشركة لشراكاتها الاستراتيجية وتعزيز المعروض العقاري المتميز.

ويقع المشروع على مساحة 28 فدانًا، مقسمة بواقع 50% للأنشطة السكنية و50% للخدمات المتنوعة، ويتميز الموقع بإطلالة مباشرة على طريق السويس، ما يربطه بين القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية، مصر الجديدة ومدينة نصر، ليصبح نقطة اتصال محورية في قلب الامتداد العمراني الجديد.

ويضم المشروع Commercial Strip المكون من 4 نماذج مبانٍ إدارية، حيث تشمل الطوابق الأرضية وحدات تجارية، بينما تخصص الأدوار المتكررة لأنشطة إدارية وعيادات في مبانٍ مستقلة، بمساحات تبدأ من 34 متراً وحتى 180 متراً مربعًا، مع وجود فرص لوجود ميجا ماركت وبنوك ومعارض.

كما يحتوي المشروع على نادي اجتماعي (Clubhouse) مجهز بالكامل، ويضم ملعب كرة قدم، ملاعب بادل، حمام سباحة نصف أوليمبي وترفيهي، صالة متعددة الأغراض، مطاعم، صالونات حلاقة للرجال والسيدات، جيم ونادي صحي، وفصول لليوجا والبيلاتس، ما يتيح للسكان بيئة متكاملة للترفيه والرياضة.

وفي إطار التوسع الإداري، يشمل المشروع Business District المكون من 4 مبانٍ إدارية، حيث تخصص الطوابق الأرضية للوحدات التجارية، بينما الأدوار العليا للأنشطة الإدارية والعيادات، بمساحات تتراوح بين 40 و150 مترًا مربعًا، مع وجود فرص مماثلة لميجا ماركت وبنوك ومعارض.

وأكدت الشركة أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن خطتها لتطوير مشروعات سكنية وخدمية متكاملة في مواقع استراتيجية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، وفي مقدمتهم مؤسسات الدولة والعاملون بها.