قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 سنين بروحله طنطا.. ضحية صانع المحتوى: ذلني بفيديوهاتي وطلب فلوس
بيان من حلمي عبد الباقي: اتخذت الإجراءات القانونية ضد نقابة الموسيقيين
الكهرباء تشدد العقوبات على أصحاب العدادات القديمة في هذه الحالة
أحمد موسى يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك وحدائق أكتوبر
أرض الزمالك رايح جاي منذ 2003.. النيابة تبحث عن 750 مليون جنيه.. الحكاية؟
أحمد موسى: بيان النيابة العامة كاشف لكل ما حدث في قضية أرض نادي الزمالك
أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025
الأهلي يحسم موقف إنشاء فرعين جديدين في إجتماع مجلس الإدارة المقبل| خاص
أحمد موسى: النيابة العامة خط الدفاع الأول عن المال العام.. ولا استثناء في تطبيق القانون
موسكو تحذر من نوايا واشنطن تجاه فنزويلا: النفط خلف الخطاب الأمريكي
تذكرتي: بدء حجز تذاكر مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لأمم إفريقيا
أحمد موسى: على مسئوليتي أول برنامج يفتح ملف أرض الزمالك.. والنيابة العامة تكشف الحقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شركة إيونز للتطوير العقاري توقيع بروتوكول إسكان لضباط الشرطة في التجمع الخامس

محمد رزق
محمد رزق

وقعت شركة إيونز للتطوير العقاري التابعة لرجل الأعمال محمد رزق بروتوكول تعاون مع جمعية الأمل للتنمية لضباط الشرطة – أمن أسوان لتخصيص 100 وحدة سكنية ضمن مشروعها المتكامل في التجمع الخامس، في خطوة تعكس توسيع الشركة لشراكاتها الاستراتيجية وتعزيز المعروض العقاري المتميز.

ويقع المشروع على مساحة 28 فدانًا، مقسمة بواقع 50% للأنشطة السكنية و50% للخدمات المتنوعة، ويتميز الموقع بإطلالة مباشرة على طريق السويس، ما يربطه بين القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية، مصر الجديدة ومدينة نصر، ليصبح نقطة اتصال محورية في قلب الامتداد العمراني الجديد.

ويضم المشروع Commercial Strip المكون من 4 نماذج مبانٍ إدارية، حيث تشمل الطوابق الأرضية وحدات تجارية، بينما تخصص الأدوار المتكررة لأنشطة إدارية وعيادات في مبانٍ مستقلة، بمساحات تبدأ من 34 متراً وحتى 180 متراً مربعًا، مع وجود فرص لوجود ميجا ماركت وبنوك ومعارض.

كما يحتوي المشروع على نادي اجتماعي (Clubhouse) مجهز بالكامل، ويضم ملعب كرة قدم، ملاعب بادل، حمام سباحة نصف أوليمبي وترفيهي، صالة متعددة الأغراض، مطاعم، صالونات حلاقة للرجال والسيدات، جيم ونادي صحي، وفصول لليوجا والبيلاتس، ما يتيح للسكان بيئة متكاملة للترفيه والرياضة.

وفي إطار التوسع الإداري، يشمل المشروع Business District المكون من 4 مبانٍ إدارية، حيث تخصص الطوابق الأرضية للوحدات التجارية، بينما الأدوار العليا للأنشطة الإدارية والعيادات، بمساحات تتراوح بين 40 و150 مترًا مربعًا، مع وجود فرص مماثلة لميجا ماركت وبنوك ومعارض.

وأكدت الشركة أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن خطتها لتطوير مشروعات سكنية وخدمية متكاملة في مواقع استراتيجية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، وفي مقدمتهم مؤسسات الدولة والعاملون بها.

شركة إيونز شركة إيونز للتطوير العقاري رجل الأعمال محمد رزق أسوان جمعية الأمل للتنمية لضباط الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

الحد الأدنى للمعاشات

قرار حكومي برفع الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير.. هتقبض كام؟

ترشيحاتنا

نقابة المهن التمثيلية تنعي شقيقه الزعيم عادل امام

نقابة المهن التمثيلية تنعى شقيقة الزعيم عادل إمام

تامر عبد المنعم يقدم واجب العزاء في وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام

تامر عبد المنعم يقدم واجب العزاء في وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

النجمة دوللي شاهين

دوللي شاهين لـ صدي البلد: أتمنى والدتي تكون معايا في 2026 |فيديو

بالصور

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات

بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مسؤولية الذات

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: لماذا يُصوِّر الإعلام أفريقيا بصورة سلبية؟

المزيد