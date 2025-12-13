محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

قاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة والباعة الجائلين بدءاً من ميدان ونفق عرابى وأمام القصر الأبيض وصولاً لحلقة السمك بمدينة الزقازيق،لتيسير حركة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المدينة بحضور مدير شرطة المرافق العامة ومأمور قسم أول الزقازيق.

كلف المحافظ كلاً من شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعبدالعاطي عبد الفتاح رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان بمشاركة ودعم من رئاسة مركز ومدينة ههيا ورئاسة مدينة القنايات وبإستخدام معدات التدخل السريع بالمحافظة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والإستندات والتلتوارات والتندات المخالفة أعلى المحال التجارية ، وفصل الوصلات الكهربائية غير القانونية، مشدداً على ضرورة مراجعة التراخيص الممنوحة لأصحابها، مع عدم السماح لممارسة أي نشاط إلا بعد توفيق الأوضاع القانونية وفقًا للإشتراطات والضوابط القانونية قائلاً : لن نتهاون مع من يحاول إعادة الإشغالات مرة أخرى، والأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لفرض الإنضباط للشوارع حفاظاً على حقوق المواطنين في شارع آمن ومنظم.

أكد محافظ الشرقية أن الشارع ملك للمواطن ولن يُسمح بأي تعديات تعيق حركة السير أو تشوه المظهر العام، مؤكدًا أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للقضاء على ظاهرة الإشغالات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

ألتقي المحافظ بعدد من الأهالي للإستمتاع إلي مطالبهم واحتياجاتهم موجهاً بسرعه تلبيتها علي الفور وفقاً للإمكانيات المتاحة.