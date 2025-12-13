قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامي إمام يكشف تفاصيل تعاونه مع والده عادل إمام
بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 8 أخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم  أتوبيس في ميكروباص أعلى الطريق الاقليمى  أمام  بني صالح اتجاه بلبيس. وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس . و تم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين بمنيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين بإستقبال 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

و استقبل مستشفى بلبيس جثة لشخص وتم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى  تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم  أتوبيس في ميكروباص أعلي الطريق الاقليمى  أمام بني صالح اتجاه بلبيس . تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

