مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 8 أخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم أتوبيس في ميكروباص أعلى الطريق الاقليمى أمام بني صالح اتجاه بلبيس. وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس . و تم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين بمنيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين بإستقبال 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

و استقبل مستشفى بلبيس جثة لشخص وتم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس في ميكروباص أعلي الطريق الاقليمى أمام بني صالح اتجاه بلبيس . تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.