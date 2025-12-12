مربوط فى عامود إنارة .. تفاصيل إلقاء القبض على لص بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام شخصين بتقييد مسن بعامود إنارة بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (قائد مركبة "توك توك" ، وعامل- مقيمان بدائرة قسم شرطة القرين بالشرقية) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة ) بسرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بالأول من أمام منزله وتركها بأحد الأماكن عقب علم مالكها ، وبمواجهة الأخير إعترف بإرتكاب واقعة السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وتولت النيابة العامة التحقيق.