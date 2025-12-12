قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورة للفنانة عبلة كامل داخل المستشفى تثير الجدل .. ما قصتها؟
لحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاص
مسئوليات بلا امتيازات.. علي ناصر محمد: لم أكن سعيدًا بتولّي برئاسة اليمن الديمقراطية
المدير الفني يعلن تشكيل الجزائر أمام الإمارات في كأس العرب
الرئيس السيسي: ندعم وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه ونساند جهود إنهاء الحرب
مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه .. تفاصيل مداهمة الشرطة لبؤر إجرامية بالفيوم
إريتريا تنسحب من إيجاد.. والمنظمة تطالب أسمرة بإعادة النظر في القرار
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
حصدت المركز الأول عالمياً.. رقية رفعت: أراجع القرآن الكريم كاملاً كل يومين خلال المُسابقات
بطاقة ترامب الذهبية تفتح أبواب أمريكا للأثرياء والكفاءات.. كيف تحصل عليها ؟
الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"
حوادث

مربوط فى عامود إنارة .. تفاصيل إلقاء القبض على لص بالشرقية

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام شخصين بتقييد مسن بعامود إنارة بالشرقية.

 بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (قائد مركبة "توك توك" ، وعامل- مقيمان بدائرة قسم شرطة القرين بالشرقية) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة ) بسرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بالأول من أمام منزله وتركها بأحد الأماكن عقب علم مالكها ، وبمواجهة الأخير إعترف بإرتكاب واقعة السرقة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى عامود إنارة

