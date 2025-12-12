خزنوا الطماطم قبل 20 يوم.. نقيب الفلاحين يوجه نصيحة عاجلة للمواطنين

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن محصول الطماطم يستغرق في الأرض 6 أشهر، وأن كل فلاح يريد تحقيق مكسب عند الحصاد، موضحًا أن الفلاح يتعرض لخسارة لأنه يبيع المحصول بأقل من سعر التكلفة.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أنه يطالب المواطنين بتخزين الطماطم خلال هذه الفترة وقبل 20 يوم، لآن الأسعار سترتفع قليلا.

نزرع حوالي 500 ألف فدان

ولفت إلى أنه لا توجد مشكلة بخصوص محصول الطماطم، لأنه يتم زراعتها طوال العام، متابعا:" نزرع حوالي 500 ألف فدان في العام، ومصر تحتل المركز السادس على مستوى العالم في إنتاج الطماطم، ولا توجد مشكلات بخصوصها".

أسعار الدواجن

وقال إن الفترة المقبلة سترتفع أسعار الدواجن، وسعر الليمون والخيار سعره سينخفض خلال الفترة المقبلة.