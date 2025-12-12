عمرو أديب: انتخابات النوادي فيها منافسة وحيوية أكتر بكتير من النواب

قال الإعلامي عمرو أديب إن المشهد السياسي في مصر لا يجسد مفهوم الديمقراطية الكاملة، رغم وجود أحزاب وانتخابات، موضحًا أن الشكل السياسي قائم، لكن مستوى الفعالية والمنافسة لا يرقى إلى المعايير المتعارف عليها للديمقراطية.

وأشار “أديب” خلال تقديم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” إلى أن فعالية المشاركة السياسية تختلف بوضوح بين الانتخابات على المستوى الوطني وتلك التي تجرى في الأندية والهيئات المحلية، قائلاً: “انتخابات النوادي فيها منافسة وحيوية أكتر بكتير من انتخابات النواب.. شوف الرقابة والمنافسة هناك، هتلاقي الحماس عالي جدًا”.

انتخابات مجلس النواب

وأوضح أن انتخابات مجلس النواب تشهد حالة من الهدوء الكبير، وهو ما يعكس تراجع التنافسية والمشاركة الشعبية مقارنة بالحماس الواضح في الانتخابات المحلية أو انتخابات الهيئات الصغيرة.

وأشار أديب إلى أن هذه الفجوة بين المشهدين تكشف أن التجربة الانتخابية في مصر لا تعكس نموذجًا ديمقراطيًا مكتمل الأركان، لكنها رغم ذلك تتيح مساحة محدودة للمشاركة والمنافسة داخل الإطار السياسي القائم.

واختتم بقوله: “الأحزاب موجودة والانتخابات موجودة.. لكن الحماس الحقيقي والمنافسة الفعلية بتظهر في أماكن صغيرة أكتر من المستوى الوطني”.