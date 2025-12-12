قصة وفاة فنانة مشهورة بعد منع ابنتها من السفر

تشهد قضية وفاة الفنانة التركية غول توت، الشهيرة باسم غلو، تطورات متلاحقة بعد مرور شهرين ونصف على الحادث الذي بدأ كسقوط غامض قبل أن يتحوّل إلى شبهة جنائية معقدة.

وألقت السلطات القبض على ابنتها توغيان أولكم غولتر وصديقتها سلطان نور أولو، اللتين تواجدتا في المنزل ليلة الواقعة، إلى جانب توقيف والد أولو للاشتباه بعلاقته بالحادث.

تفاصيل وفاة المطربة غلو

كما تم احتجاز فتاة أخرى تدعى إيرم في منطقة بيوك تشكمجة بإسطنبول، ليصل عدد الموقوفين إلى خمسة أشخاص.

التحقيقات الأخيرة كشفت خيوطًا جديدة تتعلق بالعلاقات داخل منزل الراحلة، حيث أشارت التسجيلات إلى وجود توتر وخلافات سابقة بين غلّو وأبنائها، ما دفع الجهات المختصة إلى توسيع دائرة السؤال حول الدوافع المحتملة وراء الحادث.

وفي السياق نفسه، أظهر تقرير السموم الذي صدر في أكتوبر وجود نسبة مرتفعة من الكحول بلغت 3.53 بروميل في دم الفنانة الراحلة، ورغم ذلك أكّد التقرير الطبي النهائي أن سبب الوفاة هو السقوط من ارتفاع دون الإشارة إلى عوامل خارجية إضافية.

وتواصل السلطات التركية جمع كل ما يتصل بعلاقة غلّو بأفراد أسرتها، مع فحص أي احتمالات قد تكشف عن دوافع أخرى وراء الحادث الذي لا يزال يزداد غموضًا يومًا بعد يوم.

من جانبه، أعلن نجلها طوغبرك نبأ وفاة والدته عبر مقطع مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما حدث كان “حادثًا مفاجئًا ومؤلمًا”، نافياً بشكل قاطع الشائعات التي تحدثت عن انتحارها. كما عبّر عن حزنه العميق، واعدًا بنشر تفاصيل الجنازة لاحقًا، في انعكاس واضح لحجم الصدمة التي تعيشها الأسرة وسط هذه الملابسات المعقدة.