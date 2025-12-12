قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

شاهد | نجوم الفن يحتفلون مع محمد هنيدي بزفاف ابنته

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
أحمد إبراهيم

حرص عدد كبير من النجوم على الاحتفال مع الفنان محمد هنيدي بزفاف ابنته والذى يقام فى أحد الفنادق الكبرى. 

وقام هنيدي باحتضان ابنته فى حفل الزفاف. 

وظهرت ابنة محمد هنيدي ترقص مع زوجها وسط حالة من الفرحة والبهجة لدي الجميع. 

وحرص على حضور حفل زفاف ابنة الفنان محمد هنيدي كل من محمد ثروت وصبري فواز وخالد زكي ونيرمين الفقي وأحمد السقا والمؤلف يوسف معاطي وأحمد رزق وأحمد آدم. 

عقد قران ابنة محمد هنيدي

في أخر نوفمبر الماضي، احتفل النجم محمد هنيدي مساء اليوم بعقد قران ابنته، في حفل عائلي اقتصر على أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والدفء، حرص خلالها هنيدي على الحفاظ على خصوصية المناسبة وجعلها بعيدة عن الأضواء.

أجواء احتفال عائلية في عقد قران ابنة محمد هنيدي

وشهد الحفل لحظات مميزة جمعت الفنان محمد هنيدي بأفراد عائلته وأصدقائه، الذين حضروا لتهنئته ومشاركته هذه المناسبة السعيدة. والتقط الحضور صورًا عائلية دافئة جسدت روح الود والمحبة التي غلفت الاحتفال.

ورغم بساطة الحفل، سادته حالة من السعادة، حيث ظهر هنيدي بابتسامته المعتادة وهو يحتفي بابنته في هذه اللحظة الخاصة من حياته.

آخر أعمال محمد هنيدي في رمضان 2025

يُذكر أن آخر ظهور درامي للفنان محمد هنيدي كان خلال موسم رمضان 2025 عبر مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي شارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم: صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، وليد فواز، نهى عابدين، ألحان المهدي، خالد أنور، تامر فرج، نهى صالح، إسماعيل فرغلي، علاء مرسي، أشرف زكي، مصطفى الرومي، هناء الشوربجي، جيهان خليل، رضا حامد، محمد رضوان، محمد لطفي، مادلين طبر، ياسر علي ماهر، محمود الشرقاوي، عايدة رياض وآخرون.

المسلسل كان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وحقق تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرضه.

ومن المتوقع أن يشارك هنيدي في عدة أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء ارتباطاته العائلية. 

محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي أعمال محمد هنيدي أفلام محمد هنيدي حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

