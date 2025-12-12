بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يخسر برباعية من أنجيه في الدوري الفرنسي

خسر فريق نانت برباعية مقابل هدف من نظيره أنجيه، في إطار الجولة 16 ببطولة الدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري مصطفى محمد، في خط الهجوم.

وجاءت رباعية أنجيه عن طريق حمد العبدلي وسيديكي شريف وهارونا وليليان راو في الدقائق 17، 60، 85، 90+4.

فيما جاء هدف نانت عن طريق فابيان كونتونز في الدقيقة 81.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: فابيان كونتونز – شيدوزي أوازيم – تاتي.

خط الوسط: يوهان ليبينان – موانجا – بن حطب – كيلفن أميان – ديفر ماتشادو.

خط الهجوم: ماتياس أبلين – مصطفى محمد.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أنجيه المركز التاسع برصيد 22 نقطة، فيما يأتي فريق نانت في المركز 18 برصيد 11 نقطة.