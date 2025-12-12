قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم في مصر قفزة حادة وغير مسبوقة خلال منتصف تعاملات الجمعة 12 ديسمبر 2025، في واحدة من أقوى موجات الارتفاع خلال الشهر الجاري، بعد أن قفز عيار 21 إلى 5790 جنيهًا في ذروة التداولات قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 5735 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

بينما هبط الجنيه الذهب بنحو 360 جنيهًا مقارنة بذروة الارتفاع التي سجلها في بداية اليوم.



هذه التحركات المفاجئة جعلت سعر الذهب اليوم محط متابعة دقيقة من جانب الأسواق، خاصة مع الارتباط الوثيق بين السوق المحلي والتحركات العالمية للذهب.

بداية الارتفاعات.. صعود تدريجي تحول إلى قفزة كبيرة

بدأت تحركات سعر الذهب اليوم منذ الساعات الأولى بصعود أولي بلغ 45 جنيهًا للجرام، ثم اتسع نطاق الارتفاع لاحقًا ليقفز المعدن الأصفر بنحو 80 جنيهًا إضافيًا خلال منتصف التعاملات، ليصل إجمالي الزيادة إلى 125 جنيهًا في الجرام الواحد قبل العودة للانخفاض الطفيف.

هذا الارتفاع السريع يعد من أكبر القفزات اليومية خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس حالة التوتر في أسواق الصاغة.



الجنيه الذهب يتراجع بعد صعود قياسي

تأثر الجنيه الذهب بالصعود الكبير في الأسعار خلال منتصف اليوم، إذ قفز إلى 46120 جنيهًا قبل أن يتراجع إلى 45880 جنيهًا للبيع و45720 جنيهًا للشراء، بفارق تذبذب بلغ 360 جنيهًا خلال ساعات قليلة فقط.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويختلف سعره بين التجار بحسب المصنعية والهامش التجاري.

آخر أسعار الذهب في محلات الصاغة

أعلنت محلات الصاغة متوسط الأسعار الجديدة بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار 24: البيع 6555 – الشراء 6530

عيار 22: البيع 6010 – الشراء 5985

عيار 21: البيع 5735 – الشراء 5715

عيار 18: البيع 4915 – الشراء 4900

عيار 14: البيع 3825 – الشراء 3810

عيار 12: البيع 3275 – الشراء 3265

الأونصة: البيع 203860 – الشراء 203150

الجنيه الذهب: البيع 45880 – الشراء 45720

الأونصة بالدولار: 4294.57 دولار



الذهب عالميًا.. صعود مؤثر يقود السوق

سجلت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا جديدًا بنسبة 1.35% ليصل سعر أونصة الذهب إلى 4338 دولارًا للأوقية وفق بيانات بلومبرج، ما تسبب في دفع الأسواق المحلية للصعود بعد خفض الفائدة الأمريكية بقيمة 25 نقطة يوم الأربعاء.

يأتي هذا الارتفاع العالمي في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الدولي، وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

تأثير السعر العالمي على السوق

تتأثر السوق بقوة بالسعر العالمي للذهب، فكل ارتفاع في بورصة الذهب الدولية ينعكس مباشرة على سعر الذهب اليوم في مصر، ويؤدي هذا الترابط إلى تقلبات لحظية حادة يشعر بها التجار والمستهلكون على حد سواء.

يشهد سوق الذهب حالة من التذبذب المستمر بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى استمرار الصعود خلال الأيام الماضية.

تشير المؤشرات إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار العالمية قد يؤدي إلى زيادات إضافية في سعر الذهب، خاصة إذا زادت الأونصة على مستوياتها الحالية.