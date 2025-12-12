ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشوراً لها حمل عنوان « غش تجاري » ديسمبر 2025 من تشغيلة من نقط للأطفال تستخدم لعلاج نزلات البرد .

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن التشغيلة المسحوبة لدواء يحمل إسم « Nasostop 0.05% nasal drops for pediatrics » تشغيلة رقم «0740324 » تاريخ الإنتهاء 03/2027

وأكدت هيئة الدواء المصرية ، إن سبب التحذير من التشغيلة بسبب صدور عدم مطابقة لهذه التشغيلة من معامل هيئة الدواء المصرية .

ووجهت هيئة الدواء خطاباً بضرورة سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة .

الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية

وأشارت هيئة الدواء المصرية ، إنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة .

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن هذا التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.