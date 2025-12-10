هيئة الدواء: نعمل بشكل مستمر على تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار

أكد رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي، حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الدواء، مشددًا على أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تهيئة بيئة دوائية محفزة وجاذبة للاستثمار، تقوم على الشفافية والدعم الفني وتبسيط الإجراءات، بما يحقق مصلحة المريض ويخدم توجهات الدولة في هذا القطاع الحيوي.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور الغمراوي اليوم /الأربعاء/، مع وفد رفيع المستوى من شركة "جلاكسو سميث كلاين العالمية GSK"، برئاسة المهندس حسن فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ بهدف مناقشة سبل توسيع مجالات التعاون، وتذليل العقبات التي قد تواجه إتاحة بعض المستحضرات الدوائية الهامة داخل السوق المصري.



وشدد على أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بضمان استمرارية توافر المستحضرات الحيوية في الأسواق، من خلال العمل مع الشركات المحلية والعالمية على وضع حلول عملية لجميع التحديات، ومتابعة خطط الإنتاج والإتاحة بشكل دوري.



من جانبها، أعربت شركة GSK عن تقديرها للتعاون الوثيق مع هيئة الدواء، مشيرة إلى أن مصر تمثل محوراً مهماً لعمليات الشركة في المنطقة، وأنها ملتزمة بتعزيز استثماراتها وتوسيع دورها في دعم الصناعة الدوائية .



وناقش الجانبان الملفات المتعلقة بتوفير المستحضرات الدوائية الحيوية، ولا سيما الأصناف ذات الأولوية للمريض المصري، حيث استعرض وفد الشركة خطط GSK المستقبلية في السوق المصري، مع التأكيد على التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة في مصر، بما يسهم في تعزيز استدامة توافر المنتجات ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.