بعد إعلان نتيجة جولة الدوائر الملغاة.. 4 سيدات في سباق الإعادة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتيجة انتخابات الدوائر الـ 19 الملغاة بقرار سابق منها، حيث شهدت فوز 8 مرشحين فقط ما بين 3 حزبيين و 5 مستقلين، فيما تشهد جولة الإعادة منافسة ساخنة بين المرشحين سواء الحزبيين أو المستقلين الذين جاءت حصتهم أعلى في الفوز وجولة الإعادة.

جولة الإعادة في الدوائر الملغاة

وتشهد جولة الإعادة في الدوائر الملغية الـ 19 إلى جانب المرحلة الثانية تنافسي 4 سيدات بقوة على المقاعد المتبقية في انتخابات النواب 2025.

ويتنافس في جولة الإعادة النائبة سناء برغش، وهي أحد أبرز الوجوه التي تخوض الإعادة بعدما كانت قد فازت عن دائرة دمنهور - البحيرة، التي تم إلغاءها، لتدخل جولة الإعادة بعد إعلان النتيجة رسميا.

كذلك الحال بالنسبة للنائبة نشوى الديب “مرشح مستقل”، التي تخوض الإعادة عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، في منافسة قوية مع مرشح حزب مستقبل وطن وليد المليجي.

وتأتي إعادة نشوى الديب، بعدما كانت قد أعلنت انسحابها في الجولة الأولى وخسرت نهائيا، قبل أن تدخل الإعادة بعد إلغاء الدائرة وإعادة الانتخابات بها.

جولة الإعادة في المرحلة الثانية

فيما تخوض أماني الليثي “مرشحة حزب المؤتمر” جولة الإعادة هي الأخرى في دائرة الفتح في أسيوط، حيث تنافس 5 مرشحين رجال ليفوز ثلاثة من بين الستة بـ 3 مقاعد فقط عن الدائرة.

في المرحلة الثانية والتي أعلنت نتيجتها رسميا، شهدت أيضا دخول سيدة مرشحة عن حزب العدل، جولة الإعادة، وهي النائبة سحر عتمان، المرشحة عن دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية.