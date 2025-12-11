قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حتمية وقف الحرب في غزة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من ملك البحرين
قفزة تاريخية للفضة بدعم خفض الفائدة وتقلص المعروض العالمي
رئيس الوطنية للانتخابات للمصريين: اطمئنوا أصواتكم محصنة وارادتكم نافذة
إعلامي يطرح سؤالا بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب الأردن
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
الإعادة بين 4 مرشحين بأبو حمص بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى دمنهور بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
حوادث

الوطنية للانتخابات: كثافات تصويتية بمسقط رأس المرشحين بالمحافظات

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
إسلام دياب

تواصلت غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات مع رؤساء لجان المتابعة، وأكد المستشار شريف العقبى، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة، أنه تم فتح جميع اللجان الفرعية وعددها 571 لجنة فيما عدا اللجنة 45 منشأة القناطر تأخرت عن موعد الفتح لعطل في سيارة رئيس اللجنة، وتم التنسيق مع مدير الأمن لإزالة نقاط حشد الناخبين في العمرانية.

الوطنية للانتخابات: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات

وأضاف المستشار إيهاب همت رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الفيوم بوجود لجنة عامة واحدة بـ93 لجنة فرعية تم انتظام العمل بها ووجود كثافات في بعض اللجان ولم نتلقى شكاوى، وأوضح المستشار أسامة عبد المنعم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنيا بوجود كثافات عالية بلجان تقع في مسقط رأس المرشحين وخاصة في لجان دير مواس وتم التنسيق مع اللجان العامة والدفع بقوات من الشرطة للتنظيم وتسهيل دخول الناخبين والإدلاء بأصواتهم.
وأكد المستشار عماد عثمان رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسيوط انتظام العملية الانتخابية في 353 لجنة فرعية ولم ترد أي شكاوى بوجود معوقات أو خروقات، وأشار المستشار مصطفى عباس رئيس لجنة المتابعة بالوادى الجديد إلى انتظام سير العملية الانتخابية بـ60 لجنة فرعية دون أي معوقات وأوضح المستشار عبد الناصر التايب رئيس لجنة المتابعة بسوهاج 25 لجنة فرعية في دائرة البلينا.


وأشار المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأقصر بوجود كثافات تشهدها اللجان العامة الثلاثة بالمحافظة على 147 دائرة فرعية وتم تحرير أمس 6 محاضر بخروقات انتخابية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، ودعم اللجان التي تشهد كثافات تصويتية وخاصة دائرة إسنا بمستشارين وموظفين احتياطيين. 


وأكد المستشار محمد عبد العظيم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة البحيرة بانتظام العملية الانتخابية بـ4 لجان عامة ورصد مخالفتين أمس خارج مقر اللجان وتحرير محضرين بهما وإحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.


وأضاف المستشار إيهاب خلف الله رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسوان بعدم وجود أي مشكلات أو خروقات خلال العملية الانتخابية، وتم دعم لجنتين بمستشارين إضافيين ودعم اللجان الفرعية بالسواتر.


وطالب المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات من الناخب تحميل التطبيق الإلكترونى على الهواتف المحمولة للتيسير عليهم في الوصول إلى مقر المركز الانتخابى ومعرفة اللجنة والرقم في كشوف الناخبين ومعرفة مدى الكثافة داخل اللجنة الخاصة بتصويت كل مواطن حتى التاسعة مساءا، شارك صوتك هيوصل لأن مصر تستحق منك الكثير.

انتخابات مجلس النواب الجيزة منشأة القناطر العمرانية الوطنية للانتخابات

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

تل أبيب

عاصفة بايرون تضرب إسرائيل بشدة.. أمطار غير مسبوقة وتحذيرات من فيضانات واسعة

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

جانب من اللقاء

الانتخابات تسير بشكل منتظم ومستقر في 7 دوائر ملغاة بالجيزة

صورة أرشيفية

جنوب السودان يسيطر على حقل هجليج النفطي وسط تحشيدات عسكرية في كردفان

جانب من المؤتمر

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز محمد محمود عبد القوي وعلي أيوب بالفيوم

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

