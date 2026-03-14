وعيد إيراني باستهداف مواقع الأمريكيين بالإمارت وطلب بإنهاء قواعد واشنطن بالمنطقة

هدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء باستهداف موانئ الشحن ومواقع الجنود الأمريكيين في بعض مدن الإمارت داعيا إلى إخلاء الموانئ والأرصفة الأمريكية في الإمارات.



فيما قال القيادي الإيراني، اللواء محسن رضائي: أن وجود الولايات المتحدة في الخليج العربي هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار خلال الخمسين عامًا الماضية.

واكد اللواء رضائي على أنه وبدون خروج أمريكا من الخليج وسيطرة دول المنطقة وعُمان – اللتان تقعان على جانبي هذا المضيق – على المضيق، لن يكون هناك أمن ممكن.

شد. على أن نهاية الحرب :"أيضًا بيدنا؛ نحن سننظر إلى نهاية الحرب عندما، أولاً، نحصل على جميع تعويضاتنا من أمريكا، وثانيًا، نحصل على ضمان 100٪ من المستقبل، وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون خروج أمريكا من الخليج لذلك الشرط الثاني هو خروج أمريكا من الخليج".

