إعلان قوي| أمريكا لم تحقق شيئا بقصف خارك.. وثقوا بإيران وشعبها

نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصادر قولها إن الوضع في جزيرة "خارك" مستقر والمنشآت النفطية لم تتعرض لأي أضرار وأنشطتها متواصلة وجميع موظفي وعمال صناعة النفط الإيرانية لم يتعرضوا لأي أذى.

وأضافت مهر أن الهجمات على الجزيرة لم تؤد إلى تحقيق أهداف المعتدين الاستراتيجية.

وذكرت أن منظومات الدفاع الجوي عادت للعمل بعد وقت قصير من الهجوم.

من جانبه، قال الناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية، في رسالة إلى قادة الدول المسلمة في المنطقة: “ثقوا بإيران الإسلامية وشعبها المسلم، وعلينا أن نتحد بقيادة العالم الإسلامي ضد الكفر والشرك والنفاق بقيادة أمريكا والصهاينة”.

وتابع: “لا تثقوا بالقوة الوهمية لأمريكا، فهي دولة غير قادرة حتى على حماية جيشها المترنح، ولن تستطيع تأمين سلامة الدول المسلمة واستقرار المنطقة”.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن أكبر حاملة طائرات أمريكية، "إبراهام لنكولن"، التي كان اسمها يثير الرعب وكانت تُنهب بها موارد المسلمين، تم تعطيلها عن بعد بواسطة القوة المسلمة الإيرانية، وأُجبرت على الفرار بعد هزيمة تاريخية، وهذه الهزيمة ستظل خالدة في التاريخ.