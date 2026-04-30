الست الجدعة سند.. زوج النائبة آية عبد الرحمن يهنئها بعيد ميلادها

وجه شريف أسعد زوج النائبة آية عبد الرحمن رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلادها، تحمل كلمات مؤثره ورقيقة، معبراً عن حبه لها.

وكتب شريف أسعد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رحلتنا مكملة في طريق عمالين نبدل فيه سوا سواقة، ولولا إنك سواقة شاطرة ومجتهدة وربنا طارح فيكي بركته عمري ما كنت هقدر أكمل الطريق ده لوحدي.. أغلب الوقت الناس بتقول إن الراجل هو "سند" الست، لكن في حالات قليلة بتكون الست الجدعة سند الراجل وفخره طول الوقت زي ما بتحسسيني دايما"

وتابع :"كل سنة وإنتي مميزة ومشرقة ومكملة في طريقك بأمر الله وحوله وقوته، وكل سنة وإنتي اشطر وأنجح من اللي قبلها بفضل الله وعونه ورضاه، وكل سنة وإنتي سند وكتف بأتسند عليه وقت ما أحس بأي تعب ولو للحظات،كل سنة وإحنا سوا ما شاء الله لا قوة الا بالله".

وكانت قد أعلنت النائبة ايه عبد الرحمن موافقتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.

وأكدت النائبة ضرورة توضيح فوائد تلك الاتفاقيات والقروض للمواطن المصري بصورة مبسطة، قائلا: الشارع يسأل القروض بتروح فين وبنستفيد منها ايه؟

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على توصيل المعلومة والشرح للمواطن بشأن الاتفاقيات بقروض.

وتساءلت النائبة عن الموقف بعد توقيع الاتفاقيات وسبل الاستفادة منها؟.