آية عبد الرحمن تؤيد اتفاق برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر

أعلنت النائبة ايه عبد الرحمن موافقتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.

وأكدت النائبة ضرورة توضيح فوائد تلك الاتفاقيات والقروض للمواطن المصري بصورة مبسطة، قائلا: الشارع يسأل القروض بتروح فين وبنستفيد منها ايه؟

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على توصيل المعلومة والشرح للمواطن بشأن الاتفاقيات بقروض.

وتسائلت النائبة عن الموقف بعد توقيع الاتفاقيات وسبل الاستفادة منها؟.