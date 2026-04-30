ذكرى التحرير الـ44.. مجمع إعلام القاهرة يحتفي ببطولات سيناء وطفرة التنمية في أرض الفيروز

احتفل مجمع إعلام القاهرة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، وذلك بحضور السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء تامر شمس رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، والعميد زكي عاطف الجيار مساعد المستشار العسكري لمحافظة القاهرة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المنطقة.

وأكد السفير علاء يوسف، فى كلمته، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محطة مضيئة في تاريخ الوطن، ورمزا خالدا للعزة والكرامة الوطنية، وتجسيدا حيا لتضحيات أبناء مصر الأوفياء، مشيرا إلى أن تحرير سيناء قدم نموذجا فريدا في إدارة الصراع، حيث التقت قوة السلاح مع حكمة القرار السياسي، لتؤكد مصر أن الدفاع عن الأرض لا ينفصل عن السعي لتحقيق السلام.

وذكر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الاحتفال يأتي في ظل ظروف إقليمية دقيقة تتزايد فيها التحديات، مؤكدا أن مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، عبر نهج متوازن يقوم على الحكمة والحسم ودعم الحلول السياسية والحفاظ على سيادة واستقرار الدول العربية.

وتناول السفير علاء يوسف ما شهدته سيناء من طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى شملت إنشاء شبكة طرق متطورة، وحفر أنفاق قناة السويس، وإقامة مدن جديدة، والتوسع في مشروعات الإسكان والزراعة والتعليم والصحة، بما جعل سيناء نموذجا متكاملا للتنمية والبناء.

وأكد السفير علاء يوسف أن تضحيات رجال القوات المسلحة ستظل صفحة مضيئة في سجل بطولات الوطن، حيث قدموا أروع أمثلة الفداء والإخلاص في سبيل الدفاع عن أرض مصر وصون أمنها القومي، مشيرا إلى أن ما تحقق من استقرار وتنمية هو ثمرة مباشرة لهذه التضحيات العظيمة ، وأن القوات المسلحة ستظل دائما درع الوطن في مواجهة مختلف التحديات.

كما تحدث الدكتور تامر شمس رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا أن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء يجسد أهمية ترسيخ الوعي الوطني لدى المواطنين، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به مراكز الإعلام الداخلي في نشر التوعية بالقضايا الوطنية ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات وبناء الإنسان المصري.

وألقى العميد زكي عاطف الجيار مساعد المستشار العسكري لمحافظة القاهرة كلمة أكد خلالها أن ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزا خالدا للفخر والعزة الوطنية، وتجسد بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات رجالها في الدفاع عن أرض الوطن وصون مقدساته، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تواصل أداء دورها الوطني في حماية الأمن القومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وفي مقدمتها تنمية سيناء وتحقيق الاستقرار بها.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية والأغاني الوطنية المتنوعة، قدمها مجموعات من الاطفال، والتي عبروا فيها عن روح الانتماء والاعتزاز بذكرى تحرير سيناء.