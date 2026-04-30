مخاوف إسرائيلية من “تآكل الردع”.. تل أبيب تضغط لتسريع المسار التفاوضي مع لبنان
دعاء جوف الليل لقضاء الحاجة بسرعة.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير تفتح أبواب الفرج
استعدادات مكثفة لبدء صرف معاشات مايو.. غدا
سنتكوم: إحباط 42 محاولة خرق إيرانية للحصار البحري على مضيق هرمز
البحرية الإسرائيلية تعترض أسطول الصمود قرب جزيرة كريت اليونانية
نقب بنفسك عن الذهب.. 10 معلومات عن تعديلات قانون الثروة المعدنية
حال الانتصار على الأهلي.. الزمالك يرصد مكافأة 100 ألف جنيه لكل لاعب
نقاشات عادية.. أضا يكشف حقيقة مشادة مجلس الزمالك بسبب تذاكر القمة
رئيس الإسماعيلي: لم نطلب إلغاء الهبوط رسميًا.. وتمسّك كامل ببقاء الدراويش في الدوري
نصف ساعة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب
نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي
إتاحة التنقيب والتراخيص في 30 يوما.. تفاصيل تعديل لائحة قانون الثروة المعدنية
ذكرى التحرير الـ44.. مجمع إعلام القاهرة يحتفي ببطولات سيناء وطفرة التنمية في أرض الفيروز

السفير علاء يوسف
السفير علاء يوسف

احتفل مجمع إعلام القاهرة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، وذلك بحضور السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء تامر شمس رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، والعميد زكي عاطف الجيار مساعد المستشار العسكري لمحافظة القاهرة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المنطقة.

وأكد السفير علاء يوسف، فى كلمته، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محطة مضيئة في تاريخ الوطن، ورمزا خالدا للعزة والكرامة الوطنية، وتجسيدا حيا لتضحيات أبناء مصر الأوفياء، مشيرا إلى أن تحرير سيناء قدم نموذجا فريدا في إدارة الصراع، حيث التقت قوة السلاح مع حكمة القرار السياسي، لتؤكد مصر أن الدفاع عن الأرض لا ينفصل عن السعي لتحقيق السلام.

وذكر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الاحتفال يأتي في ظل ظروف إقليمية دقيقة تتزايد فيها التحديات، مؤكدا أن مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، عبر نهج متوازن يقوم على الحكمة والحسم ودعم الحلول السياسية والحفاظ على سيادة واستقرار الدول العربية.

وتناول السفير علاء يوسف ما شهدته سيناء من طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى شملت إنشاء شبكة طرق متطورة، وحفر أنفاق قناة السويس، وإقامة مدن جديدة، والتوسع في مشروعات الإسكان والزراعة والتعليم والصحة، بما جعل سيناء نموذجا متكاملا للتنمية والبناء.

وأكد السفير علاء يوسف أن تضحيات رجال القوات المسلحة ستظل صفحة مضيئة في سجل بطولات الوطن، حيث قدموا أروع أمثلة الفداء والإخلاص في سبيل الدفاع عن أرض مصر وصون أمنها القومي، مشيرا إلى أن ما تحقق من استقرار وتنمية هو ثمرة مباشرة لهذه التضحيات العظيمة ، وأن القوات المسلحة ستظل دائما درع الوطن في مواجهة مختلف التحديات.

كما تحدث الدكتور تامر شمس رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا أن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء يجسد أهمية ترسيخ الوعي الوطني لدى المواطنين، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به مراكز الإعلام الداخلي في نشر التوعية بالقضايا الوطنية ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات وبناء الإنسان المصري.

وألقى العميد زكي عاطف الجيار مساعد المستشار العسكري لمحافظة القاهرة كلمة أكد خلالها أن ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزا خالدا للفخر والعزة الوطنية، وتجسد بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات رجالها في الدفاع عن أرض الوطن وصون مقدساته، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تواصل أداء دورها الوطني في حماية الأمن القومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وفي مقدمتها تنمية سيناء وتحقيق الاستقرار بها.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية والأغاني الوطنية المتنوعة، قدمها مجموعات من الاطفال، والتي عبروا فيها عن روح الانتماء والاعتزاز بذكرى تحرير سيناء.

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

يوسف محمد

واقعة يوسف محمد تتكرر.. توقف عضلة القلب لطفل أهناسيا في سباق للسباحة

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

ترشيحاتنا

شبكة الكهرباء

اليوم.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

جثة صورة أرشيفية

في ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب داخل الزراعات بالمنيا

معاينة العقار

تصدعات محدودة في عقار بالمنيا ناتجة عن أعمال حفر بقطعة أرض مجاورة له .. صور

بالصور

أرباح فولفو للسيارات تتراجع بأقل من المتوقع

فولفو
فولفو
فولفو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

عشان ماتتسممش.. اعرف علامات فساد السمك النيء والمطبوخ

السمك المطبوخ
السمك المطبوخ
السمك المطبوخ

التهاب المعدة.. الأعراض والأسباب والعلاج

التهاب المعدة .. الاعراض و الاسباب والعلاج
التهاب المعدة .. الاعراض و الاسباب والعلاج
التهاب المعدة .. الاعراض و الاسباب والعلاج

فيديو

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد