حقيقة استخدام هرمونات الدواجن في مصر.. رئيس الشعبة يوضح

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن ما يتردد بشأن حقن الدواجن بالهرمونات أو أي مواد لزيادة الوزن لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن صناعة الدواجن في مصر تخضع لمواصفات ومعايير عالمية صارمة.

وأوضح “السيد” خلال مداخلة له في برنامج “يحدث في مصر”، أن دورة تربية الدواجن الطبيعية تتراوح بين 38 إلى 45 يومًا فقط، وهي نفس المدة المعتمدة عالميًا، نافياً وجود أي هرمونات مستخدمة في التربية، مطالبًا مروجي هذه الشائعات بتحديد نوع الهرمون المزعوم.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن جودة الإنتاج المصري سمحت بتصدير الدواجن إلى عدد من الدول، مؤكدًا أن الأسواق الخارجية والمستوردين لن يقبلوا أي منتجات لا تستوفي المعايير الصحية الدولية.