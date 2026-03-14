محافظ جنوب سيناء يشهد ختام معسكر المنتخب الإيطالي للسباحة | صور

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، ختام تدريبات المنتخب الإيطالي للسباحة في المياه المفتوحة، والتي أُقيمت بمركز التنمية الرياضية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 إلى 14 مارس، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والقنصل الفخري الإيطالي بمدينة شرم الشيخ، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة.

وخلال الزيارة، أعرب الوفد الإيطالي عن خالص شكره وتقديره لمحافظ جنوب سيناء على ما قدمته المحافظة من تسهيلات ودعم أسهما في نجاح المعسكر التدريبي، مؤكدين أن اختيار شرم الشيخ جاء من بين عدة دول منافسة، لما تتمتع به المدينة من منشآت رياضية متميزة وأجواء مثالية للتدريب، إلى جانب جودة الخدمات المقدمة.

وأشار الوفد إلى مشاركة عدد من الفرق الإيطالية الأخرى في المعسكر، من بينها فريق تورينو خلال الفترة من 27 فبراير إلى 11 مارس، وفريق أوريليو من 2 مارس إلى 12 مارس، وفريق سوندرا من 27 فبراير إلى 10 مارس، مؤكدين حرصهم على تكرار إقامة المعسكرات التدريبية بمدينة شرم الشيخ بشكل سنوي.

من جانبه، رحّب محافظ جنوب سيناء بالمنتخب الإيطالي وكافة الفرق الرياضية المشاركة، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه المعسكرات الدولية تسهم في تنشيط السياحة الرياضية وجذب مزيد من الفرق والمنتخبات العالمية للتدريب في مدينة شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أن المدينة تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون وجهة مفضلة للمعسكرات الرياضية الدولية، لما تتمتع به من معتدل خلال فصل الشتاء، ومياه دافئة مناسبة لمختلف الرياضات المائية، فضلًا عن البنية التحتية المتميزة والمنشآت الرياضية المتطورة والمقاصد السياحية المتنوعة.

وأضاف أن محافظة جنوب سيناء حريصة على دعم هذا النوع من السياحة الذي يجمع بين الرياضة والسياحة، بما يعزز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والمعسكرات الرياضية الدولية.