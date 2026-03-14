مؤسسة أبو العينين تستضيف ذوي القدرات المتميزة في حفل إفطار سنوي بهيج وتوزع هدايا وجوائز
في ضوء توقعات الأرصاد بسقوط أمطار.. الإسكان ترفع درجات الاستعداد القصوى
أكثر دقة وتدميرا.. إيران تستخدم أنواعا جديدة من الصواريخ البالستية
تحركات مكثفة لفتح أسواق الخليج أمام الحاصلات الزراعية المصرية
استبعاد عامل من مدرسة لاعتدائه على طالب بالصف الرابع الابتدائي مرتين بالدقي
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفياً سبل تجنيب المنطقة حرب إقليمية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-3-2026
زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر المبارك
بعد تحذير الأرصاد.. مخاطر الأتربة على صحة الأطفال
وزير الصناعة: تيسير الإجراءات أمام مرسيدس لتوسيع استثماراتها بمصر
الجيش الإيراني يستهدف استخبارات «أمان» ووحدات 8200 ومقاتلات
ثاني الضحايا.. وفاة مسن إثر سقوط نخلة نتيجة الطقس السيئ بطريق «طنطا ـ سبرباي»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء العواصف الرملية والغبار.. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها

العواصف الترابية
العواصف الترابية
إيمان طلعت

دعاء العواصف الرملية والغبار، مع حلول العواصف الرملية والغبار، يردد البعض أدعية خاصة بهذه الظاهرة، وذلك بأكثر من صيغة، ولكن قد لا يعلم البعض دعاء العواصف الرملية والغبار، كما يلجأ كثيرون إلى دعاء الريح والغبار مكتوب عندما تسوء الأحوال الجوية؛ فيهرعون إلى الله– سبحانه وتعالى-بالدعاء كما أوصى رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عند هبوب الريح والغبار، فيرددون دعاء الريح والعواصف سواء أكانوا يحفظونه عن ظهر قلب أو يبحثون عنه على مواقع البحث والتواصل الاجتماعى.

دعاء الرياح والعواصف الترابية الشديدة

روى الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها))، معنى من رَوْح الله - بفتح الراء - قال العلماء: معناه: من رحمة الله بعباده، كما بين الإمام النووي في كتابه المجموع.

دعاء النبي عند الرياح والتراب

وكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله قال سلمة فروح الله تأتى بالرحمة.

وتأتى بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله قال سلمة فروح الله تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها.

وعن ابن عباس رضي الله عنه، أن رجلًا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لا تلعنوا الريح؛ فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجَعت اللعنة عليه)).

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول: ((اللهم لقحًا لا عقيمًا))؛ (رواه ابن حبان بسند حسن، ورواه ابن السني بإسناد صحيح، وصححه الألباني)، ومعنى (لقحًا) حامل للماء؛ كاللقحة من الإبل، و(العقيم) التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولَدَ فيها.

دعاء العواصف الرملية والغبار

«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

«اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ».

دعاء العواصف الترابية والغبار 
«اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.»

ويمكن ترديد دعاء العواصف الرملية والغبار كالتالي: «اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب».

«اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار».

دعاء العواصف الرملية والغبار دعاء الرياح والعواصف الترابية الشديدة دعاء النبي عند الرياح والتراب

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

الفنانة نور اللبنانية

لم أتخيل نفسي يوماً اني سأكمل الحياة دونك.. نور تنعى زوجها بكلمات مؤثرة

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الترجي التونسي

جماهير الترجي التونسي تطلق حملة فريدة تدعم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

حفل الافطار السنوي

أجواء رمضانية بالجامعات.. إفطار جماعي لأسرة "طلاب من أجل مصر" بحضور القيادات الجامعية

البابا تواضروس

أثناء رسامة قمامصة جدد.. البابا تواضروس: القمص مدبر حكيم وحياته تقوم على التدقيق والتجديد

جانب من اللقاء

الاعتماد والرقابة الصحية تنظم برنامج تدريبي دولي لتأهيل مراجعي خدمات السكتة الدماغية بالتعاون مع WSO

بالصور

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

فيديو

المتهمون

ضبط 3 عاطلين سرقوا حقيبة يد من سيدة في الإسكندرية

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد