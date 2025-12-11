فوز محمد عبد القوي وعلي أيوب بدائرة الفيوم..وإعادة بين سيد أحمد ومحمد فؤاد

أعلن المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي اليوم نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة من الهيئة بإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وإعادة دائرة إطسا بالفيوم.

أعلن رئيس الهيئة أن المرشحين الفائزين بالدائرة الأولى بمحافظة الفيوم ومقرها مركز الفيوم، محمد محمود أحمد عبد القوي، علي أيوب محمد عبد المجيد عثمان صالح

والإعادة بين المرشحين سيد أحمد سلطان يوسف ومحمد فؤاد زغلول عبد الحفيظ.



وفي دائرة الجيزة بدائرة مركز إمبابة المرشح الفائز الطيب أحمد والإعادة وليد المليجي ونشوى الديب.