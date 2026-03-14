أجواء رمضانية بالجامعات.. إفطار جماعي لأسرة "طلاب من أجل مصر" بحضور القيادات الجامعية

نظّمت أسرة «طلاب من أجل مصر» بالجامعات الحكومية، اليوم الموافق 10 مارس الجاري، حفل إفطار جماعي بساحات الجامعات، بمشاركة نحو 1000 طالب وطالبة من مختلف الكليات، وذلك بحضور عدد من رؤساء الجامعات ونوابهم إلى جانب أعضاء هيئة التدريس.

وشهدت فعاليات الإفطار أجواءً رمضانية مميزة اتسمت بروح الود والتآلف بين الطلاب، حيث حرصت القيادات الجامعية على مشاركة الطلاب مائدة الإفطار، في إطار دعم التواصل المباشر مع الشباب وتعزيز العلاقات داخل المجتمع الجامعي.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن جهود أسرة «طلاب من أجل مصر» لتفعيل الأنشطة الاجتماعية داخل الجامعات، بما يسهم في توطيد أواصر التعاون والترابط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يعكس قيم التكافل والتقارب بين الجميع.

و تأتي المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الأسرة على مدار العام الدراسي، بهدف دعم العمل الطلابي.