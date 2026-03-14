تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيراني حول الأحداث الجارية بالمنطقة

منار عبد العظيم

في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة بين إيران وإسرائيل، كشف الكاتب الصحفي أحمد حمدي، محرر رئاسة الجمهورية بمؤسسة أخبار اليوم، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان. 

هذا الاتصال جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث شهدت المنطقة تصعيدًا عسكريًا كبيرًا بين إيران وإسرائيل.

وأوضح حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المكالمة حملت رسالة مصرية حاسمة تجاه الأوضاع الحالية، حيث عبر الرئيس السيسي عن رفض مصر واستنكارها للهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية، خاصة دول الخليج والأردن والعراق. 

كما شدد على أن هذه الدول لم تكن طرفًا في الحرب القائمة ولم تشارك فيها.

وأكد حمدي، أن الرئيس السيسي أشار خلال الاتصال إلى الدور الذي لعبته هذه الدول العربية في خفض التصعيد، بالإضافة إلى دعمها للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. 

وأضاف أن مصر أكدت على ضرورة احترام مبدأ حسن الجوار ووقف الهجمات التي تستهدف الدول العربية، مع التأكيد على أهمية العودة إلى المسار التفاوضي لحل الأزمات.

وأشار إلى أن هذه التحركات المصرية تعكس أهمية الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة مستمرة في جهودها السياسية والدبلوماسية لاحتواء الأزمة. كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مصرية مكثفة لدعم الاستقرار الإقليمي.

مصر والاتحاد الأوروبي في موقف مشترك

في وقت لاحق، أعرب وزير الخارجية المصري عن أهمية التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل إنهاء الحرب واحتواء التصعيد الإقليمي.

 وناقش الجانبان سبل التعاون في إطار الأزمة الحالية وتنسيق المواقف بشأن تعزيز الاستقرار في المنطقة.

