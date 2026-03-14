الدوحة أم جدة؟.. 48 ساعة تحسم مصير مباراة مصر والسعودية

كشفت مصادر صحفية عن أن الاتحاد القطري لكرة القدم يعتزم إعلان موقفه خلال الـ48 ساعة المقبلة بشأن إقامة البطولة الودية التي كان من المقرر أن تجمع منتخب مصر مع منافسيه، بعد التنسيق الكامل حول المواعيد والملاعب.

وأشار مصدر مطلع لصحيفة «الرياضية» السعودية إلى أن هناك خطة بديلة يجري تنسيقها حاليًا، مع مؤشرات إيجابية حول إمكانية استكمال البرنامج بعد استئناف الدوري القطري.

وفي حال تعذر إقامة البطولة الودية في الدوحة، سيتم نقل المباريات إلى جدة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الصربي لكرة القدم، لضمان استكمال تحضيرات المنتخبات قبل المونديال.

وكان من المقرر أن يقيم المنتخب المصري معسكرًا تدريبيًا في قطر هذا الشهر، يتخلله مباراتان وديتان أمام إسبانيا والسعودية، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم 2026. غير أن الأحداث العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وردود الفعل في عدد من دول الخليج، أدت إلى إعادة النظر في خطة المعسكر.

كما كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن برنامج معسكر الأخضر، والذي يتضمن مباراتين وديتين في الدوحة، الأولى أمام منتخب مصر والثانية أمام منتخب صربيا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، الذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسيخوض منتخب السعودية منافسات المونديال ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، أوروجواي، والرأس الأخضر، فيما يلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة مع بلجيكا، نيوزيلندا، وإيران