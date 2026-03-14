جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

كشفت تقارير تقنية حديثة عن ملامح الاستراتيجية الجديدة لمجموعة “ستيلانتس” لإعادة إحياء طراز “جيب شيروكي” المنتظر؛ حيث تشير البيانات إلى أن الجيل القادم سيعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا هجينة مرتبطة بنظام "تويوتا" التقني.

ويأتي هذا التحول بعد قرار المجموعة المفاجئ بإيقاف العديد من موديلاتها الهجينة القابلة للشحن (PHEV) في أمريكا الشمالية؛ مما يعكس توجهًا جديدًا يهدف إلى تقديم مركبات أكثر كفاءة واعتمادية عبر الاستعانة بخبرات الشركات الرائدة في مجال الأنظمة الهجينة ذاتية الشحن.

تعاون استراتيجي مع "BluE Nexus" لتعزيز أداء المحركات الهجينة

تتمحور التقارير حول استخدام جيب شيروكي القادمة لمكونات هجينة من شركة "BluE Nexus"؛ وهي شركة متخصصة تشارك في ملكيتها "تويوتا" مع "أيسين" و"دينسو".

ويهدف هذا التعاون إلى دمج محركات جيب القوية مع أنظمة نقل حركة وتوزيع طاقة أثبتت كفاءتها في ملايين السيارات حول العالم؛ مما يضمن لعملاء جيب الحصول على سيارة دفع رباعي قوية مع استهلاك وقود منخفض للغاية.

ويمثل هذا التوجه تغييرًا جذريًا في فلسفة جيب الميكانيكية؛ حيث تنتقل من الأنظمة المعقدة القابلة للشحن إلى حلول تكنولوجية أكثر بساطة وفاعلية في الاستخدام اليومي.

تحول "ستيلانتس" نحو المركبات الكهربائية بعيدة المدى وتقنيات “بوش”

لم يتوقف تغيير الاستراتيجية عند الأنظمة الهجينة التقليدية فحسب، بل بدأت "ستيلانتس" في التركيز على فئة السيارات الكهربائية ذات المدى الممتد (EREV)؛ مثل طراز "جيب جراند واجونير" القادم.

وتعتزم الشركة التعاون مع عملاق التكنولوجيا الألماني "بوش" (Bosch) لتطوير الأنظمة الكهربائية لهذه الموديلات؛ مما يضمن توفير مدى قيادة طويل جدًا مع الاعتماد على محرك احتراق داخلي يعمل كمولد للطاقة فقط.

ويعكس هذا المزيج بين تقنيات تويوتا الهجينة وحلول بوش الكهربائية رغبة المجموعة في استعادة حصتها السوقية عبر تقديم أفضل ما توصلت إليه هندسة السيارات العالمية.

مستقبل جيب شيروكي وتوقعات المنافسة في عام 2026

تضع هذه الخطوات جيب شيروكي في موقع قوة أمام منافسيها التقليديين؛ حيث يجمع الموديل الجديد بين عراقة تصميمات جيب وقوة دفعها الرباعي وبين اعتمادية الأنظمة الهجينة اليابانية.

ومن المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن السيارة في وقت لاحق من عام 2026؛ لتكون بمثابة طوق نجاة للمجموعة في ظل التحديات المالية التي واجهتها مؤخرًا.

ويسعى مهندسو جيب إلى ضمان أن يظل طراز شيروكي محتفظًا بقدراته الفائقة في السير فوق الطرق الوعرة مع تقديم تجربة ركوب أكثر هدوءًا ونظافة بفضل المحركات الكهربائية المساعدة التي ستعمل بتناغم تام مع محرك البنزين.