حماة الوطن : الدولة المصرية تبنت رؤية تنموية شاملة تضع العامل في قلب الإنتاج

هنأ محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، عمال مصر بعيدهم السنوي في عيد العمال الذي يعد مناسبة قومية تعكس تقدير الدولة والمجتمع لدورهم الحيوي في بناء الوطن، وتؤكد على مكانتهم كشركاء أساسيين في مسيرة التنمية.

وأوضح صالح أن العامل المصري كان ولا يزال شريكًا رئيسيًا في كل إنجاز تحقق على أرض مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات تحمل بصمات واضحة لسواعد العمال وجهودهم المتواصلة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبنت رؤية تنموية شاملة تضع العامل في قلب عملية الإنتاج، وتسعى إلى تمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية هذه الفئة في تحقيق الاستقرار والنمو.

وأضاف أن الاحتفال بعيد العمال يجب أن يتبعه خطوات عملية لتعزيز أوضاعهم، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة تأمينية شاملة تضمن حياة كريمة للعمال وأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

كما شدد على أهمية تفعيل قانون العمل وتطوير آليات تنفيذه، بما يضمن تحقيق العدالة المهنية، ويعزز مناخ الاستثمار، ويخلق بيئة عمل متوازنة تشجع على زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.