في عيدهم .. إرادة جيل : العامل المصري كلمة السر بعجلة التنمية

هنأ إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، عمال مصر بعيدهم السنوي في عيد العمال الذي يعد مناسبة قومية نحتفي فيها بقيمة العمل ونستحضر فيها دور العمال كأحد أعمدة الدولة المصرية الحديثة.

وأكد ضيف أن العامل المصري يمثل كلمة السر في نجاح خطط التنمية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن كل إنجاز تحقق على أرض الواقع هو انعكاس مباشر لجهود العمال في مواقع الإنتاج المختلفة، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي نجحوا في مواجهته.

وأضاف أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا واضحًا بملف العمال، سواء من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية أو تحديث التشريعات، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء بيئة عمل عادلة ومستقرة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من العمل على تحسين أوضاع العمال، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما يستدعي توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات.

وطالب بضرورة الإسراع في تفعيل قانون العمل بشكل شامل، مع تعزيز آليات الرقابة لضمان تطبيقه، بما يحفظ حقوق العمال ويحقق التوازن في علاقات العمل، ويدعم استقرار سوق العمل المصري.