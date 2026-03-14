اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس بسبب نشاط الرياح

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، نتيجة نشاط ملحوظ للرياح الجنوبية الشرقية خلال الفترة من مساء السبت 14 مارس وحتى مساء الأحد 15 مارس 2026.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن سرعة الرياح ستتراوح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر وخليج السويس ليصل إلى ما بين 2.5 و3.5 متر، وهو ما قد يؤثر على حركة السفن والأنشطة البحرية في تلك المناطق.

ودعت الهيئة الجهات المعنية والصيادين ومرتادي الأنشطة البحرية إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال فترة التحذير، متابعةً أن الحالة الجوية تستدعي الانتباه لتجنب أي مخاطر محتملة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرارها في متابعة تطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات اللازمة أولاً بأول لضمان سلامة الملاحة والأنشطة البحرية.