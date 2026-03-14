ضبط 3 عاطلين سرقوا حقيبة يد من سيدة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة من (مدرسة – مقيمة بدائرة القسم) بقيام 3 أشخاص بسرقة حقيبة اليد الخاصة بها وبداخلها بعض المتعلقات الشخصية أثناء سيرها بدائرة القسم .

وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.