بسبب التقلبات الجوية.. سقوط شجرة كبيرة على أسلاك الكهرباء في المنوفية

شهدت قرية طه شبرا بمركز قويسنا في محافظة المنوفية سقوط شجرة ضخمة علي أسلاك الكهرباء في مدخل القرية بسبب شدة الرياح.

وفوجئ الأهالي بسقوط الشجرة على أسلاك الكهرباء مما أدى إلى سقوط الأسلاك وسط حالة من الذعر.

وتشهد محافظة المنوفية حالة من الطقس السيئ والتقلبات الجوية ونشاط حركة الرياح.

فيما تم إبلاغ الوحدة المحلية لرفع آثار سقوط الشجرة علي الطريق ورفع أسلاك الكهرباء.

وشدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، على إستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بالمحافظة واتخاذ كافة التدابير اللازمة ، لمواجهة الأحوال والتقلبات الجوية والتعامل الفورى مع أي طوارئ.