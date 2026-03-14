لمواجهة التقلبات الجوية.. محافظ المنوفية يشدد بإستمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية

شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، على إستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بالمحافظة واتخاذ كافة التدابير اللازمة ، لمواجهة الأحوال والتقلبات الجوية والتعامل الفورى مع فرص سقوط الأمطار التى قد تتعرض لها أنحاء المحافظة.

ووجه محافظ المنوفية ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للموقف أولاً بأول والتنسيق التام مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى للدفع بالمعدات وسيارات شفط المياه ومراجعة بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها للتعامل مع أي أعطال طارئة، وتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والتأكد من تأمينها تحسباً لشدة الرياح، إلى جانب المتابعة الدقيقة لحالة الطرق لضمان السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

كما أكد المحافظ على ضرورة الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتدخل السريع مع أية حالات طارئة والتعامل معها بشكل سريع وفعال.