ضبط مخالفة رش مياه بشوارع منوف في المنوفية

تمكن وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية من رصد وضبط أحد المحلات التجارية بنطاق المدينة بقيام مسئوليها برش المياه وإهدارها في الطريق العام.

جاء ذلك ​أثناء الجولة الميدانية رئيس المركز والمدينه لمتابعة حالة الشوارع ومستوى النظافة.

وتلاحظ قيام صاحب أحد المحلات برش المياه بشكل عشوائي ومسرف في الشارع، مما يتسبب في ​إهدار صارخ للثروة المائية ، و​إتلاف الأسفلت والطريق العام و​إعاقة حركة المواطنين وخلق تجمعات طينية.

ووجه رئيس المركز والمدينة فوراً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وتحرير محضر "إهدار مياه وإشغال طريق"، مؤكداً أن الجولات مستمرة ولن يتم التهاون مع أي سلوك غير مسؤول يضر بالصالح العام.