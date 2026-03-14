بالأسماء.. إصابة 11شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر

ينشر موقع صدى البلد ، أسماء المصابين بحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر بعد بوابات تحصيل الرسوم، اتجاه بنها، والذي أسفر عن إصابة 11 شخصا، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، لتلقى العلاج.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: مروة عاطف السيد، 39 سنة، القاهرة، مصابة بكدمات بالظهر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتيسير عاطف السيد، 46 سنة، القاهرة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجيهان محي الدين عبد المحسن، 40 سنة، القاهرة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وياسمين راشد قرني، 42 سنة، عزبة النخل، اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالحوض، مني على عبد العال، 24 سنة، حدائق القبة، اشتباه كسر بالترقوة اليمني، منة أنور عبد المحسن، 24 سنة، حدائق القبة، سحجات وكدمات، أسمهان مدين بكر، 14 سنة، حدائق الأهرام، نزيف بالأذن واشتباه ما بعد الارتجاج، وداليا زغلول شوقي، 70 سنة، حدائق الأهرام، سحجات وكدمات، وهالة ميشيل ناشد، 37 سنة، عزبة النخل، حرج قطعي بالرأس 5 سم، نادر محمد إبراهيم ، 59 سنة، عزبة النخل، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وهناء السيد ناجي، 62 سنة، عين شمس، سحجات وكدمات.



وشهد طريق بنها شبرا الحر بمحافظة القليوبية، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بعد بوابات تحصيل الرسوم، اتجاه مدينة بنها، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين بعد رفع وتجنيب السيارة المتسببة بالحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر، بعد بوابات تحصيل الرسوم، اتجاه ببنها، ووجود مصابين.