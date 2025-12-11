13 سيارة إسعاف .. ننشر الصور الأولى لحادث رافد الدولي بكفر الشيخ |شاهد

شهد رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ، اليوم، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، وذلك بنطاق مركز الرياض، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم لقربه من الحادث.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق بلطيم -كفر الشيخ، ووقوع مصابين.

13 سيارة إسعاف

وفور تلقي مرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوقوع الحادث، جرى الدفع بـ 13 سيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الفتاح الجنزوري، مدير عام الإسعاف بالمحافظة.

وأسفر هذا الحادث الأليم عن إصابة 15 شخصًا وحالتي وفاة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم لقربه من الحادث، وذلك لتلقي العلاج اللازم.

تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية التي تعطلت لعدة دقائق، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.