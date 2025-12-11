اتجاه لنقل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.. ما السبب؟

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إمكانية نقل المباراة التي ستجمع بين منتخب مصر وإيران ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم 2026 ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

مجموعة مصر في كأس العالم

أسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 التى أقيمت سابقا فى مركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة.

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

وفيما يلي المواعيد النهائية لمباريات مصر في دور المجموعات بتوقيت القاهرة:

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو - 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ـ مصر vs إيران 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

أزمة مباراة مصر وإيران

وفقًا لتقارير صحيفة "صن" الإنجليزية، هناك شكاوى من منتخبي مصر وإيران بشأن إقامة فعاليات تتعلق بمهرجان المثلية الجنسية خلال المباراة.

ومن المحتمل أن يتم نقل المباراة إلى مدينة "فانكوفر" الكندية، بدلاً من مدينة "سياتل" الأمريكية، بسبب الضغوط التي تمارَس على اللجنة المحلية المنظمة من بعض المنظمات التي تدعم قضايا المثليين.

موقف الاتحاد المصري لكرة القدم

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً رسمياً إلى الفيفا يعبّر فيه عن رفضه القاطع لإقامة أي أنشطة تتعلق بدعم المثلية الجنسية خلال المباراة المرتقبة في مدينة سياتل الأمريكية.

وأكد الاتحاد في خطابه، الذي تم إرساله إلى ماتياس جرافستروم، الأمين العام للفيفا، أن مثل هذه الأنشطة تتعارض تمامًا مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية في المنطقة.

وقال الاتحاد المصري، إن هناك معلومات تفيد بإمكانية قيام اللجنة المحلية بتنظيم أنشطة دعم مجتمع المثليين خلال المباراة. وأوضح أن مثل هذه الأنشطة قد تثير حساسيات ثقافية ودينية بين الجماهير، الأمر الذي قد يؤثر على الروح الرياضية.

استند الاتحاد المصري في موقفه إلى مبادئ الفيفا المقررة في لائحة النظام الأساسي، وتحديدًا المادة الرابعة، التي تؤكد على أهمية الحفاظ على الحياد في المسائل السياسية والاجتماعية. وأشار أيضًا إلى ضرورة عدم استخدام أي فعاليات رياضية كمنصة للترويج لقضايا مثيرة للخلاف.

ما موقف إيران؟

في الجانب الآخر، أعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، عن تقديم احتجاج رسمي إلى الفيفا ضد قرار اللجنة المنظمة بشأن تخصيص مباراة منتخب بلاده أمام مصر لدعم المثليين.

وأكد تاج أن هذا القرار غير عقلاني ولا يمكن قبوله من قبل أي شخص في مصر أو إيران، مشيرا إلى أنه من الضروري معالجة هذه المسألة قبل انطلاق كأس العالم 2026.