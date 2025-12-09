قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عايزين نحل الخلافات .. ماذا حدث لـ سيدة الزاوية على يد طليق ابنتها
الكرملين: المزاعم الأوروبية بأن بوتين يخطط لمهاجمة الناتو محض هراء
جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية
تفوق كبير للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة السابعة في كأس العالم
خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
رياضة

تفوق كبير للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة السابعة في كأس العالم

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة السابعة في كأس العالم.

مواجهات مصر

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة السابعة في كأس العالم .. تفوق كبير للفراعنة".

كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والأردن.. الموعد والقنوات الناقلة والترتيب

يخوض منتخب مصر مواجهة مصيرية أمام نظيره الأردني اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، التي تُقام منافساتها في قطر، حيث يبحث الفراعنة عن حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء وفي رصيده نقطتان فقط بعد تعادلين متتاليين بنتيجة 1-1 أمام الكويت في الجولة الأولى، ثم الإمارات في الجولة الثانية، ليجد نفسه مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الأردني الذي ضمن تأهله مبكرًا بعد تحقيقه انتصارين متتاليين وحصوله على 6 نقاط.

موعد مباراة مصر والأردن

يلتقي منتخبا مصر والأردن اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، في مباراة مرتقبة قد تحسم ملامح المتأهل الثاني عن المجموعة الثالثة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن

تُبث المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية الناقلة للبطولة، وتشمل:

شبكة قنوات بي إن سبورتس

قناة MBC مصر

قنوات الكاس القطرية

قناة دبي الرياضية

ترتيب المجموعة الثالثة قبل الجولة الأخيرة

جاء ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الثانية على النحو التالي:

1. الأردن — 6 نقاط

2. مصر — نقطتان

3. الإمارات — نقطة واحدة

4. الكويت — نقطة واحدة

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز لضمان التأهل رسميًا، بينما تبقى فرصته قائمة في حال التعادل أو حتى الخسارة بنتيجة محددة، وفق نتيجة المواجهة الأخرى بين الإمارات والكويت.

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

خطوبة مرموش

حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

حجب المستخدمين الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا

رقابة الإنترنت تشتد.. حجب الأطفال دون سن 16 عامًا من وسائل التواصل.. فهل تستطيع منع طفلك؟

شمعات

سبب تآكل شمعات الاحتراق في السيارة.. أشياء لا تعرفها

إم جي MG U9

إم جي تقدم MG U9 موديل 2026 الرياضية.. بتصميم الـ"بيك أب"

بالصور

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة خطيبة عمر مرموش من مركب في النيل

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى آخر ظهور لها

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

