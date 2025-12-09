قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفوق كبير للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة السابعة في كأس العالم
خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
أول رد فعل من محمد صلاح على استبعاده من قائمة الفريق أمام إنتر ميلان

منار نور

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر صورة له داخل صالة الجيم بقعد استبعاده من قائمة الفريق لمباراة انتر ميلان بدورى ابطال اروبا ، عبر حسابه الشخصي انستجرام . 

كشف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، كواليس استبعاد الدولي المصري محمد صلاح من مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "رأيك في تصريحات محمد صلاح؟ لا استطيع تحديد ما كان يقصده من هذه التصريحات، التواصل الوحيد الذي حدث بيني وبين محمد صلاح عقب تصريحاته حينما أبلغته بأنه لن يسافر معنا لمباراة إنتر".

وتابع: "لم أشعر إطلاقًا أن علاقتي مع محمد صلاح قد انهارت، كان يتعامل بكل احترام مع الجهاز الفني واللاعبين بعد نهاية المباراة وفجأة ظهرت هذه التصريحات، بعد مباراة إنتر سنرى ما يمكن فعله في قضية محمد صلاح مجددًا، الآن فقط نفكر في إنتر".

وعن حقيقة انهيار علاقته مع محمد صلاح، أضاف: "هذا ليس الشعور الذي لدي، لكنه يملك الحق في أن يشعر بالطريقة التي يشعر بها، أنا بالتأكيد لم أشعر بذلك إطلاقًا حتى مساء السبت".

وواصل: "تفاجأت قليلًا عندما سمعت أنه أدلى بتلك التصريحات، لكنها ليست المرة الأولى التي لا يشارك فيها لاعب ولن تكون الأخيرة، رد فعلي على ذلك كان واضحًا أيضًا، ولهذا السبب هو غير موجود هنا الليلة".

