محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل شخصية رياضية لعام 2025

تم ترشيح النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية حول العالم لعام 2025، التي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، في ظل أزمته المستمرة مع ناديه الإنجليزي.

وجاء ترشيح صلاح، الذي يعد اللاعب الوحيد من فئة الرجال في القائمة، بعد موسم استثنائي قاد فيه ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي، محطمًا عدة أرقام قياسية، حيث أصبح أول لاعب يجمع بين الحذاء الذهبي، أفضل صانع لعب، وأفضل لاعب في الموسم نفسه.

وتأتي الجائزة في توقيت حساس للاعب البالغ 33 عامًا، بعد تصاعد الخلاف بينه وبين مدربه الهولندي آرني سلوت، الذي أدى إلى جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، وانتقاده علنًا لإدارة النادي وإشارة إلى احتمالية رحيله عن الفريق قريبًا.

وأعدت BBC قائمة قصيرة من 6 مرشحين للجائزة، تشمل لاعبات ولاعبين من مختلف الرياضات، من بينهم ماريوما كالدينتي (كرة قدم)، تيرينس كراوفورد (ملاكمة)، أرماند دوبلانتيز (قفز بالزانة)، سيدني ماكلافين ليفرون (عداءة)، وشوهي أوتاني (بيسبول)، مع فتح التصويت الجماهيري عبر الموقع الرسمي للهيئة.

يذكر أن تصريحات صلاح الأخيرة أدت إلى استبعاده من قائمة ليفربول لمباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لأسباب تأديبية، ما يزيد من الجدل حول مستقبله مع الفريق الإنجليزي، لكنه يظل منافسًا قويًا على جائزة BBC للتميز الرياضي العالمي.