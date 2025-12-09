قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
التجهيز لمنظومة حجز إلكترونى لدخول المحميات الطبيعية بالجمهورية
الرعاية الصحية: 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة
رياضة

محمد صلاح والعميد اتفقا على إخراس الألسنة.. 3 أسباب تدفع منتخب مصر للفوز بأمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

وتتصاعد رغبة منتخب مصر في تحقيق البطولة القارية حيث تتقابل رغبة المدير الفني حسام حسن ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول للتتويج بالبطولة.

وغاب منتخب مصر عن تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا بعد ثلاثية العلم حسن شحاته التاريخيه وأخرها عام 2010 ومنذ ذلك الوقت فشل الفراعنة في التتويج بلقب.

وتعد البطولة القادمة هي الاصعب وسط تألق عدد كبير من المنتخبات خلال السنوات الماضية بجانب منتخب المغرب الذي يحقق مسيرة رائعة في مختلف البطولة والمراحل السنية.

ويدخل منتخب المغرب أمم افريقيا متسلحا بعاملي الأرض والجمهور بجانب الرغبة في تحقيق لقب قاري غاب منذ عام 1976.

وتتلاقي طموحات نجم المنتخب الأول محمد صلاح وحسام حسن المدير الفني للفراعنة

محمد صلاح وتثبيت الأقدام

ووجه جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق انتقادات لاذعة لمحمد صلاح بعد أزمة تصريحاته الأخيرة ضد أرني سلوت المدير الفني للريدز.

وقال كاراجر أن منتخب مصر رغم أنه الأنجح في قارة أفريقيا لكن مع محمد صلاح لم يحقق أي بطولة.

تصريحات كاراجر تمنح محمد صلاح دفعة قوية لتحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا بجانب محاولة ترك أي بصمة في تاريخ المنتخب.

حسام حسن وحلم المونديال 

وتصادف طموح الفرعون برغبة العميد لتحقيق البطولة وتثبيت الأقدام قبل المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة في أمريكا.

وسيشكل أداء مصر في أمم أفريقيا عامل حاسم في مصير العميد حسام حسن ومستقبله بجانب رغبة حسام حسن في تحقيق البطولة وانجاز تاريخي يضاف لإنجازات المدربين الذين سبقوه بتحقيقه مثل محمود الجوهري وحسن شحاته.

جيل قوي بدون انجازات

وتعد هذه المرة الأولى التي يجد المشجع المصري في فريقه ثنائي ضمن تشكيل الفرق الأقوي في أوروبا وهما محمد صلاح وعمر مرموش.

وتنتظر الجماهير تألق الثنائي في أمم أفريقيا والعودة من جديد لتحقيق اللقب الغائب.

وتلاقت كل الطموحات للاعبين والمدرب حول أهمية اللقب لاثبات أنفسهم وقدراتهم أمام المنتقدين من جانب وأمام التاريخ .

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

خطوبة مرموش

حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

جوارة ولا جنازة

العرض العالمي الأول لفيلم جوازة ولا جنازة في البحر الأحمر السينمائي.. الليلة

حمزة نمرة

حمزة نمرة يروج لاغنيته الجديدة على طريقة محمد هنيدي

يسرا

يسرا: مش هشتغل مع حد مش خايف على نجوميتي

بالصور

ازالة تعدي

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد
أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد
أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى آخر ظهور لها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

حصاد 2025… تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

