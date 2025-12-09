محمد صلاح والعميد اتفقا على إخراس الألسنة.. 3 أسباب تدفع منتخب مصر للفوز بأمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

وتتصاعد رغبة منتخب مصر في تحقيق البطولة القارية حيث تتقابل رغبة المدير الفني حسام حسن ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول للتتويج بالبطولة.

وغاب منتخب مصر عن تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا بعد ثلاثية العلم حسن شحاته التاريخيه وأخرها عام 2010 ومنذ ذلك الوقت فشل الفراعنة في التتويج بلقب.

وتعد البطولة القادمة هي الاصعب وسط تألق عدد كبير من المنتخبات خلال السنوات الماضية بجانب منتخب المغرب الذي يحقق مسيرة رائعة في مختلف البطولة والمراحل السنية.

ويدخل منتخب المغرب أمم افريقيا متسلحا بعاملي الأرض والجمهور بجانب الرغبة في تحقيق لقب قاري غاب منذ عام 1976.

وتتلاقي طموحات نجم المنتخب الأول محمد صلاح وحسام حسن المدير الفني للفراعنة

محمد صلاح وتثبيت الأقدام

ووجه جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق انتقادات لاذعة لمحمد صلاح بعد أزمة تصريحاته الأخيرة ضد أرني سلوت المدير الفني للريدز.

وقال كاراجر أن منتخب مصر رغم أنه الأنجح في قارة أفريقيا لكن مع محمد صلاح لم يحقق أي بطولة.

تصريحات كاراجر تمنح محمد صلاح دفعة قوية لتحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا بجانب محاولة ترك أي بصمة في تاريخ المنتخب.

حسام حسن وحلم المونديال

وتصادف طموح الفرعون برغبة العميد لتحقيق البطولة وتثبيت الأقدام قبل المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة في أمريكا.

وسيشكل أداء مصر في أمم أفريقيا عامل حاسم في مصير العميد حسام حسن ومستقبله بجانب رغبة حسام حسن في تحقيق البطولة وانجاز تاريخي يضاف لإنجازات المدربين الذين سبقوه بتحقيقه مثل محمود الجوهري وحسن شحاته.

جيل قوي بدون انجازات

وتعد هذه المرة الأولى التي يجد المشجع المصري في فريقه ثنائي ضمن تشكيل الفرق الأقوي في أوروبا وهما محمد صلاح وعمر مرموش.

وتنتظر الجماهير تألق الثنائي في أمم أفريقيا والعودة من جديد لتحقيق اللقب الغائب.

وتلاقت كل الطموحات للاعبين والمدرب حول أهمية اللقب لاثبات أنفسهم وقدراتهم أمام المنتقدين من جانب وأمام التاريخ .