قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: سقوط شظايا اعتراض صاروخ إيراني في منطقة أسدود جنوب تل أبيب
ليفربول يتسلح بتألق محمد صلاح لعبور جالاتا سراي التركي في دوري الأبطال
الحكومة تعلن اتخاذ إجراءات استباقية "مؤقتة" لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات الراهنة
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل حبس ربة منزل بتهمة الشروع في قتل زوجها بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل زوجها بطعنة نافذة في الصدر خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل مسكنهما بسبب خلافات أسرية بمنطقة المطرية.

وكلفت جهات التحقيق، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من مستشفى المطرية التعليمي يفيد بوصول عامل مصاب بطعنة في الصدر، وحالته الصحية حرجة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين المجنى عليه وزوجته داخل المنزل، إثر خلافات بينهما، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، قامت خلالها الزوجة بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الزوجة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، و تولت النيابة العامة التحقيقات.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس ربة الشروع في قتل زوجها طعنة نافذة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير التخطيط: ريادة الأعمال أولوية حكومية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عمل حقيقية

النفط العالمي

النفط العالمي يقلص خسائره ويعود إلى مستوى 90 دولاراً

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. كم وصل سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري اليوم؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد