تفاصيل حبس ربة منزل بتهمة الشروع في قتل زوجها بالمطرية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل زوجها بطعنة نافذة في الصدر خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل مسكنهما بسبب خلافات أسرية بمنطقة المطرية.

وكلفت جهات التحقيق، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من مستشفى المطرية التعليمي يفيد بوصول عامل مصاب بطعنة في الصدر، وحالته الصحية حرجة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين المجنى عليه وزوجته داخل المنزل، إثر خلافات بينهما، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، قامت خلالها الزوجة بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الزوجة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، و تولت النيابة العامة التحقيقات.