الغربية.. تحرير 20 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية

رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وحررت 20 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر زفتى، خلال 24 ساعة.

تحرك تنفيذي



وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية وترأسها مدير إدارة تموين مركز زفتى، التفتيش على المخابز فى مركز زفتى.

ردع مخالفين

وحررت 20 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

حملات تموينية



تأتي الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.