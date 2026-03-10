خدوا الخزنة باللي فيها.. كواليس سرقة ربع مليون جنيه من شركة بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم، من إعادة خزينة حديدية بها مبلغ ربع مليون جنيه بعد سرقتها من داخل إحدى الشركات بمنطقة الهرم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من مسئول بإحدى الشركات يفيد اكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مقر الشركة، وبداخلها مبلغ مالي كبير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت مباحث الهرم من تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم استولوا على الخزينة الحديدية وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان إخفاء الخزنة الحديدية التي عُثر بداخلها على المبلغ المالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإعادة المسروقات.