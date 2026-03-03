هزار قاتل.. سيلف ديفينس يتسبب في مصرع شاب بالهرم

شهدت منطقة الهرم جريمة قتل راح ضحيتها شاب فارق الحياة إثر إصابته باختناق نتيجة رش "سيلف ديفينس" عليه خلال وصلة مزاح مع أصدقائه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوفاة سائق عقب نقله إلى المستشفى متأثرًا بحالة إعياء شديدة، وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى كان برفقة مجموعة من جيرانه ومعارفه، وأثناء المزاح قام أحدهم برش مادة “سيلف ديفينس” عليه، ما تسبب في إصابته بحالة اختناق حادة أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة دون قصد إحداث إصابة خطيرة، مؤكدين أنها حدثت على سبيل المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.