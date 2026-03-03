حادث مؤلم.. قطار يدهس سيدة وطفليها في البدرشين

شهدت مدينة البدرشين حادثا مؤلما حيث دهس قطار سيدة وابنيها أثناء عبورهم السكة الحديد ما أسفر عن مصرعهم في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث بإحدى قرى البدرشين، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ.

وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن سيدة وابنيها تم تحديد هويتهم، اصطدم بهم قطار أثناء عبورهم السكة الحديد، ما أدى إلى مصرعهم متأثرين بالإصابات التي لحقت بهم.

وتم نقل الجثث للمشرحة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.