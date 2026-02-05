قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

أتوبيس يدهس سيدة أثناء عبورها الطريق في البدرشين

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

دهس أتوبيس سيدة أثناء سيرها في الشارع بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة ما أسفر عن مصرعها في الحال، تم نقل جثمان السيدة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى وألقي القبض على السائق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى البدرشين بوصول سيدة مصابة بعدة إصابات خطرة وكسور متفرقة بأنحاء الجسد ونزيف نتيجة حادث تصادم، وفارقت الحياة متأثرة بإصاباتها، على الفور انتقلت قوة أمنية لمسرح البلاغ وتبين أن أتوبيس يسير بسرعة زائدة أطاح بالسيدة المجني عليها. 

أشارت التحريات إلى أن السيدة أثناء عبورها الطريق تصادف مرور الأتوبيس فأطاح بجسدها وألقى بها لعدة أمتار، وتمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض على السائق الذي اعترف بارتكابه الواقعة مؤكدا أنه فوجئ بالسيدة أمامه ولم يقصد الاصطدام بها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

أتوبيس يدهس سيدة البدرشين مديرية أمن الجيزة حادث تصادم

