بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان
السياحة والآثار: تنسيق كامل لتدفق وانتظام رحلات العمرة
الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أصدرت إدارة ترامب يوم الخميس قرارًا بنقل ما يُقدّر بنحو 50 ألف موظف من كبار الموظفين الدائمين إلى فئة جديدة تسهل فصلهم، في أحدث مساعيها لإضعاف القوى العاملة الفيدرالية.

فصل 50 ألف موظف

يسمح هذا القرار المثير للجدل للوكالات بإعادة تصنيف الموظفين الفيدراليين المعنيين بالسياسات إلى وظائف غير محددة المدة لا توفر لهم نفس الحماية الوظيفية التي يتمتع بها الموظفون الدائمون الآخرون. 

وسيؤثر هذا القرار على ما يُقدّر بنحو 2% من القوى العاملة الفيدرالية، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

أوضحت إدارة ترامب في القرار سبب استحداثها لهذه الفئة الجديدة، المسماة "السياسات/الوظائف الدائمة".

وجاء في القرار: "يُبلغ مشرفو الوكالات عن صعوبة بالغة في فصل الموظفين بسبب ضعف الأداء أو سوء السلوك". 

وأضاف القرار أن الفئة الجديدة "ستُمكّن الوكالات من فصل الموظفين بسرعة من المناصب الحساسة في حال ارتكابهم سوء سلوك، أو ضعف أدائهم، أو عرقلتهم للعملية الديمقراطية من خلال التحايل المتعمد على التوجيهات الرئاسية".

ويستند هذا القرار إلى أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول يوم له في منصبه العام الماضي. 

يُعيد هذا القرار إحياء أمر تنفيذي مماثل وقّعه ترامب قبيل انتخابات عام 2020، والذي أنشأ فئة للموظفين الفيدراليين المعنيين بالسياسات، تُعرف باسم "الجدول F". وقد ألغى الرئيس السابق جو بايدن ذلك الأمر السابق سريعًا، وأقرّ قاعدة جديدة في عام 2024 عززت حماية الموظفين الفيدراليين الدائمين.

أثارت القاعدة الجديدة، التي تلغي قاعدة 2024، وعودًا برفع دعوى قضائية من ائتلاف يضم أكثر من 30 نقابة وجماعة مناصرة وغيرها، والتي سبق لها أن رفعت دعوى قضائية بشأن الأمر التنفيذي لعام 2025.

انقلاب إداري صامت ترامب فصل 50 ألف موظف أمريكي فصل 50 ألف موظف إدارة ترامب

