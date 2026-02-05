انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد

أصدرت إدارة ترامب يوم الخميس قرارًا بنقل ما يُقدّر بنحو 50 ألف موظف من كبار الموظفين الدائمين إلى فئة جديدة تسهل فصلهم، في أحدث مساعيها لإضعاف القوى العاملة الفيدرالية.

فصل 50 ألف موظف

يسمح هذا القرار المثير للجدل للوكالات بإعادة تصنيف الموظفين الفيدراليين المعنيين بالسياسات إلى وظائف غير محددة المدة لا توفر لهم نفس الحماية الوظيفية التي يتمتع بها الموظفون الدائمون الآخرون.

وسيؤثر هذا القرار على ما يُقدّر بنحو 2% من القوى العاملة الفيدرالية، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

أوضحت إدارة ترامب في القرار سبب استحداثها لهذه الفئة الجديدة، المسماة "السياسات/الوظائف الدائمة".

وجاء في القرار: "يُبلغ مشرفو الوكالات عن صعوبة بالغة في فصل الموظفين بسبب ضعف الأداء أو سوء السلوك".

وأضاف القرار أن الفئة الجديدة "ستُمكّن الوكالات من فصل الموظفين بسرعة من المناصب الحساسة في حال ارتكابهم سوء سلوك، أو ضعف أدائهم، أو عرقلتهم للعملية الديمقراطية من خلال التحايل المتعمد على التوجيهات الرئاسية".

ويستند هذا القرار إلى أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول يوم له في منصبه العام الماضي.

يُعيد هذا القرار إحياء أمر تنفيذي مماثل وقّعه ترامب قبيل انتخابات عام 2020، والذي أنشأ فئة للموظفين الفيدراليين المعنيين بالسياسات، تُعرف باسم "الجدول F". وقد ألغى الرئيس السابق جو بايدن ذلك الأمر السابق سريعًا، وأقرّ قاعدة جديدة في عام 2024 عززت حماية الموظفين الفيدراليين الدائمين.

أثارت القاعدة الجديدة، التي تلغي قاعدة 2024، وعودًا برفع دعوى قضائية من ائتلاف يضم أكثر من 30 نقابة وجماعة مناصرة وغيرها، والتي سبق لها أن رفعت دعوى قضائية بشأن الأمر التنفيذي لعام 2025.