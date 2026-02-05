مخدرات وسلاح.. ننشر نص مرافعة دفاع المتهم الـ16 في قضية تصنيع المخدرات الكبرى

ترافع خالد الزعفراني، محامي المتهم السادس عشر في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة واخرين، حيث أكد على أن النيابه العامه اتهمت المتهم واخرين بتصنيع المواد المخدره واشتراكه في التشكيل العصابي بالاتجار في المواد المخدره وحيازة واحراز جوهر مخدر علي النحو الثابت بالاوراق وطلبت النيابه العامه تطبيق مواد الاتهام الواردة بامر الاحاله .

وأوضح ان الرائد محمد محسن الضابط بالادارة العامه لمكافحة المخدرات قد قدم تحريات تكميليه بتاريخ 24/4/2025 بالاستعانه بمصادرة السريه والتي توصلت لقيام المتهم واخرين بتصنيع المواد المخدره وجلبها من الخارج وكذلك ترويج تلك المواد المخدره والاتجار فيها – وحين ان قام بتلك التحريات التكميليه حدد ادوار المتهمين في تلك الواقعه بأن نسب للمتهم / هاني عشري- انه يقوم بترويج المواد المخدره – وقدم ماتحري به الي سلطه التحقيق بتاريخ 24/4/2025 والتي اصدرت امرها بضبط واحضار المتهم الماثل واخرين.





وأوضح ان التحريات خلت من ان المتهم يستخدم سيارة في مانسب اليه من تهمه الترويج – وبتاريخ 26/4/2025 انتقل ضابطي الواقعه كلا من المقدم مدحت زغلول وصحبته النقيب اسلام طه نفاذا لامر الضبط والاحضار وتفتيش شخص ومسكن المتهم – وكان ذلك بالمامورية الخامسه التي اعدها الضابط الرائد محمد محسن ضابط التحريات وندب شفاهه القائمين علي نفاذ امر الضبط والاحضار علي المتهم – بحسبان ان من قام بندبهم لم يشاركون تحرياته التكميليه التي قال بها – وابان قيامهم بتنفيذ امر الضبط وردت اليهم معلومه من المصدر السري ( المجهول ) دونا بالاوراق – ( انه علي موعد مع احد عملائه لتسليمه كميه من المواد المخدره اسفل العقار الكائن 103 ج البوابه الثانيه – حدائق الاهرام – الجيزة ) ولم يحدد المصدر ميعاد لتسليم تلك المواد المخدره لاحد عملاء المتهم وتحرك ضابطي الواقعه في تمام الساعه 5 مساء من ذات اليوم 26/4/2025 – وحتي 7.35 م اخطر المقدم مدحت زغلول ضابط التحريات الرائد محمد محسن – انه تمكن من ضبط المتهم هاني عشري اسفل العقار المذكور ودون ان يصف الحاله التي كان عليها المتهم قام بتفتيشه وعثر بحوزته علي حقيبه هاندباج سوداء اللون بداخلها عدد 15 كيس شفاف بداخلهم مادة صفراء اللون تشبه مخدر الحشيش الصناعي ( البودر) وكذلك مبلغ 550 الف جنيه ومبلغ 900 دولار امريكي وعدد 2 هاتف محمول ومجموعه من الذهب مختلفه الاشكال وعدد 2 سلاح ابيض مطواه اثناء استقلاله السيارة رقم ج ك و 1427 بيجو 3008 بيضاء اللون والتي قام بتفتيشها وعثر علي كيس بلاستيك اسود بداخله عدد 5 كيس شفاف بداخلهم مادة صفراء اللون تشبه مخدر الحشيش الصناعي البودر وكذلك ماكينه عد نقود وعدد ميزان حساس – لم يعثر علي ثمه ممنوعات اخري وكان هذا حديث المقدم مدحت زغلول في كيفيه القبض علي المتهم وتفتيشه وقد تلاحظ للدفاع ان النقيب اسلام طه لم يكن له دورا بعينه في تلك الواقعه ذكره المقدم مدحت زغلول او ذكر انه كان مصطحب لاي قوه معه طبقا لما هو ثابت بالصفحة 28 من التحقيقات .