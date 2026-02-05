قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مخدرات وسلاح.. ننشر نص مرافعة دفاع المتهم الـ16 في قضية تصنيع المخدرات الكبرى

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

ترافع خالد الزعفراني، محامي المتهم السادس عشر  في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة واخرين، حيث أكد على أن النيابه العامه اتهمت المتهم واخرين بتصنيع المواد المخدره واشتراكه في التشكيل العصابي بالاتجار في المواد المخدره وحيازة واحراز جوهر مخدر علي النحو الثابت بالاوراق وطلبت النيابه العامه تطبيق مواد الاتهام الواردة بامر الاحاله .             

                                       

وأوضح ان الرائد محمد محسن الضابط بالادارة العامه لمكافحة المخدرات قد قدم تحريات تكميليه بتاريخ 24/4/2025 بالاستعانه بمصادرة السريه والتي توصلت لقيام المتهم واخرين بتصنيع المواد المخدره وجلبها من الخارج وكذلك ترويج تلك المواد المخدره والاتجار فيها – وحين ان قام بتلك التحريات التكميليه حدد ادوار المتهمين في تلك الواقعه بأن نسب للمتهم  / هاني عشري- انه يقوم بترويج المواد المخدره – وقدم ماتحري به الي سلطه التحقيق بتاريخ 24/4/2025 والتي اصدرت امرها بضبط واحضار المتهم الماثل واخرين.


 

وأوضح ان  التحريات خلت من ان المتهم يستخدم سيارة في مانسب اليه من تهمه الترويج – وبتاريخ 26/4/2025 انتقل ضابطي الواقعه كلا من المقدم مدحت زغلول وصحبته النقيب اسلام طه نفاذا لامر الضبط والاحضار وتفتيش شخص ومسكن المتهم  – وكان ذلك بالمامورية الخامسه التي اعدها الضابط الرائد محمد محسن ضابط التحريات وندب شفاهه القائمين علي نفاذ امر الضبط والاحضار علي المتهم – بحسبان ان من قام بندبهم لم يشاركون تحرياته التكميليه التي قال بها – وابان قيامهم بتنفيذ امر الضبط وردت اليهم معلومه من المصدر السري ( المجهول ) دونا بالاوراق – ( انه علي موعد مع احد عملائه لتسليمه كميه من المواد المخدره اسفل العقار الكائن 103 ج البوابه الثانيه – حدائق الاهرام – الجيزة ) ولم يحدد المصدر ميعاد لتسليم تلك المواد المخدره لاحد عملاء المتهم وتحرك ضابطي الواقعه في تمام الساعه 5 مساء من ذات اليوم 26/4/2025 – وحتي 7.35 م اخطر المقدم مدحت زغلول ضابط التحريات الرائد محمد محسن – انه تمكن من ضبط المتهم هاني عشري اسفل العقار المذكور  ودون ان يصف الحاله التي كان عليها المتهم قام بتفتيشه وعثر بحوزته علي حقيبه هاندباج سوداء اللون بداخلها عدد 15 كيس شفاف بداخلهم مادة صفراء اللون تشبه مخدر الحشيش الصناعي ( البودر) وكذلك مبلغ 550 الف جنيه ومبلغ 900 دولار امريكي وعدد 2 هاتف محمول ومجموعه من الذهب مختلفه الاشكال وعدد 2 سلاح ابيض مطواه اثناء استقلاله السيارة رقم ج ك و 1427 بيجو 3008 بيضاء اللون والتي قام بتفتيشها وعثر علي كيس بلاستيك اسود بداخله عدد 5 كيس شفاف بداخلهم مادة صفراء اللون تشبه مخدر الحشيش الصناعي البودر وكذلك ماكينه عد نقود وعدد ميزان حساس – لم يعثر علي ثمه ممنوعات اخري وكان هذا حديث المقدم مدحت زغلول في كيفيه القبض علي المتهم وتفتيشه وقد تلاحظ للدفاع ان النقيب اسلام طه لم يكن له دورا بعينه في تلك الواقعه ذكره المقدم مدحت زغلول او ذكر انه كان مصطحب لاي قوه معه طبقا لما هو ثابت بالصفحة 28 من التحقيقات .

سارة خليفة اخبار الحوادث تصنيع المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

سارة خليفة

قضية سارة خليفة لتصنيع المخدرات.. دفاع أحد المتهمين يلتمس براءة موكله

سارة خليفة

محامية تسجل نظر المحاكمة صوتيا في قضية سارة خليفة والقاضي يتخذ إجراءات.. التفاصيل

سارة خليفة

مخدرات وسلاح.. ننشر نص مرافعة دفاع المتهم الـ16 في قضية تصنيع المخدرات الكبرى

بالصور

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

هل التمر يسبب زيادة الوزن .. تفاصيل

التمر
التمر
التمر

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حد أقصى

روجينا
روجينا
روجينا

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد